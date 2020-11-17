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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Касатонов" прибыл в Североморск

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 16 ноября. Экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" завершил выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море и 14 ноября прибыл в главную базу Северного флота город Североморск.

В Баренцевом море экипаж отработал совместное маневрирование и учение по связи с морским буксиром "Николай Чикер". Также было проведено учение по оказанию помощи условно аварийному кораблю, потерявшему ход.

В море экипаж фрегата отработал элементы курсовых задач и провел тренировку с вертолетами Ка-27, которые выполнили облет корабля и проверку его радиолокационного вооружения и совершили несколько посадок на палубу во время движения и в дрейфе.

Ранее в Белом море фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели на полигоне в Архангельской области на дистанцию свыше 1000 км.

За неделю выполнения учебно-боевых задач в море корабль прошел более 1000 миль.

Справочно:

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, сообщает пресс-служба СФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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