Akharin Khabar (Иран): Россия затеяла обновление своей «ядерной триады»

Владимир Путин, указывая на растущую военную активность НАТО вблизи границ России, назвал «ядерную триаду» самой важной гарантией безопасности страны. Автор подчеркивает, что акцент на программу стал результатом влияния внешних международных обстоятельств на политику России.

ИА "Тасним": Президент России Владимир Путин, указывая на растущую военную активность НАТО вблизи границ России, назвал ядерные силы страны или так называемую "ядерную триаду" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы - прим.ред.) самой важной гарантией безопасности страны. Он сказал: "Модернизация этих сил и далее будет продолжаться".

В минувший вторник президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания с участием официальных лиц, представляющих Министерство обороны, руководителей федеральных ведомств и представителей ВПК страны, заявил, что страны Северо-Атлантического Альянса (НАТО) оставили без внимания призыв России снизить боевую активность на период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам лидера России, страны НАТО не только не ответили на призыв России приостановить военную активность и деятельность хотя бы на период пандемии коронавируса, но даже наоборот, всячески ее наращивают, продолжая наблюдательные полеты авиации вблизи воздушных границ России, а также осуществляя со своих боевых кораблей наблюдения за ее морскими границами.

Помимо этого, Владимир Путин отметил также и заметные изменения в военной доктрины Соединенных Штатов Америки, в особенности в части, касающейся ядерных сил и вооружения, что находит отражение в документации стратегического планирования США. В частности, президент России процитировал одно из измененных положений стратегического планирования США, которое гласит, что ядерная доктрина страны позволяет использовать ядерное оружие при использовании вероятным противником даже только неядерного вооружения в возможных военных конфликтах. В то же время, общие принципы использования ядерных сил (США) остаются до конца неясными. Верховный главнокомандующий России назвал также безосновательными утверждения и всяческие отсылки в американской военной доктрине на Россию, трактующие ее как "основного военного врага" США.

России, по словам президента страны, приходится в этих условиях продолжать модернизацию своих боевых ядерных сил или так называемую "ядерную триаду", поскольку только они могут реально остановить все попытки выдвигать против России ультиматумы и оказывать на нее военное давление.

Указывая на то, что сущность военных угроз в настоящее время претерпела заметные изменения, президент назвал войска "ядерной триады" единственной важнейшей гарантией военной безопасности России, которая может подразумевать также, в более широком смысле, и общемировую стабильность. "Сохранение этой роли за войсками ядерной триады как противовеса любым военным угрозам, сводит на нет все опасности военных конфликтов и лишает смысла попытки оказывать давление на Россию и выдвигать против нее ультиматумы" - подчеркнул Путин, обосновывая необходимость продолжения модернизации ядерных сил страны.

Путин обратился к высшим военным руководителям и чиновникам военных ведомств с просьбой учитывать и некоторые новые опасные проявления внешних угроз, упомянув при этом усиление боевого присутствия НАТО в непосредственной близости от внешних рубежей России.

В ходе своего обращения Владимир Путин говорил о необходимости не только модернизации самого вооружения и оснащения войск ядерной триады, но и о мерах систематической поддержки для тех, кто в них служит. "Чрезвычайно важно сохранять ядерный потенциал и мощь страны на достаточном уровне" - подытожил российский лидер.

Из обращения президента России следовало, что, реализуя программу модернизации сил ядерной триады, Вооруженные силы в ближайшие годы должны получить новые ракетные комплексы и средства авиадоставки: все это должна получить не только армия страны, но и флот. Несмотря на то, что силы стратегического назначения страны уже на 82% работают на новом вооружении, их модернизация в стране, таким образом, продолжается. Можно сделать вывод, что все это является не просто желанием руководства, лично президента или командования Вооруженных сил, но и результатом влияния внешних международных обстоятельств на политику современной России.