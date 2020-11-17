Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года.

В начале следующего 2021 года истребитель F-15X компании Boeing приземлится на базе ВВС США в Эглин (Eglin) для проведения серии испытаний. Этой усовершенствованной версии F-15, предстоит стать ведущим истребителем ВВС США. Как сообщается, командование ВВС заказало 200 таких машин.

По данным журнала Air Force Magazine, версия X обладает лучшими возможностями, доступными для этого типа истребителей. Он включает в себя электро-дистанционную систему управления полетом, две новые боевые станции, новый комплект РЭБ, усовершенствованную РЛС, сверхбыстрый компьютер, конформные топливные баки и усиленную конструкцию.

Вместе с тем, это все еще истребитель 4-го поколения, малозаметный не более, чем первые F-15 начала 1970-х годов. По мнению экспертов, низкая сигнатура критически важна сегодня для операций против систем ПВО противника. Следовательно, истребителям F-15X придется оставаться вдали от вражеского воздушного пространства до тех пор, пока его системы ПВО не будут уничтожены.

Истребитель F-15X

Состоящие на вооружении ВВС США модели F-15C/D стареют. По мнению командования ВВС, их дальнейшее использование из-за высоких затрат на техническое обслуживание становится нецелесообразным. Касательно стоимости истребителя F-15X, Boeing назвал цифру в 80 млн. долл. США за самолет, что аналогично стоимости F-35 от Lockheed Martin. Но стоимость эксплуатации F-35 в течение одного часа составляет 35 тыс. долл., в то время использование F-15X за тот же период составит 27 тыс. долл. США.

Согласно открытым источникам, истребитель F-15X будет почти идентичен версии QA, изготовленной для Катара. В его основе версия SA, построеная для Саудовской Аравии, в которой гидравлические кабели заменяются проводными системами.

Как заявляет Boeing, F-15X сможет нести большое количество оружия и боеприпасов. Самолет построен с использованием самых передовых технологий и оснащен новейшими системами управления полетом. Кроме того, в нем заложен достаточный потенциал для последующих модернизаций. Планер получил улучшенное крыло, внутри фюзеляжа проложена оптико-волоконная сеть и добавлены возможности быстрой компьютерной обработки данных.

Усовершенствованная версия F-15 (F-15I) является кандидатом на приобретение ВВС Израиля для замены устаревших F-15 и последующего применения, видимо, в сочетании с истребителями F-35.

По материалам ресурса israeldefense.co.il