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Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года

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Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года.
Источник изображения: invoen.ru

В начале следующего 2021 года истребитель F-15X компании Boeing приземлится на базе ВВС США в Эглин (Eglin) для проведения серии испытаний. Этой усовершенствованной версии F-15, предстоит стать ведущим истребителем ВВС США. Как сообщается, командование ВВС заказало 200 таких машин.

По данным журнала Air Force Magazine, версия X обладает лучшими возможностями, доступными для этого типа истребителей. Он включает в себя электро-дистанционную систему управления полетом, две новые боевые станции, новый комплект РЭБ, усовершенствованную РЛС, сверхбыстрый компьютер, конформные топливные баки и усиленную конструкцию.

Вместе с тем, это все еще истребитель 4-го поколения, малозаметный не более, чем первые F-15 начала 1970-х годов. По мнению экспертов, низкая сигнатура критически важна сегодня для операций против систем ПВО противника. Следовательно, истребителям F-15X придется оставаться вдали от вражеского воздушного пространства до тех пор, пока его системы ПВО не будут уничтожены.

Истребитель F-15X


Состоящие на вооружении ВВС США модели F-15C/D стареют. По мнению командования ВВС, их дальнейшее использование из-за высоких затрат на техническое обслуживание становится нецелесообразным. Касательно стоимости истребителя F-15X, Boeing назвал цифру в 80 млн. долл. США за самолет, что аналогично стоимости F-35 от Lockheed Martin. Но стоимость эксплуатации F-35 в течение одного часа составляет 35 тыс. долл., в то время использование F-15X за тот же период составит 27 тыс. долл. США.

Согласно открытым источникам, истребитель F-15X будет почти идентичен версии QA, изготовленной для Катара. В его основе версия SA, построеная для Саудовской Аравии, в которой гидравлические кабели заменяются проводными системами.

Как заявляет Boeing, F-15X сможет нести большое количество оружия и боеприпасов. Самолет построен с использованием самых передовых технологий и оснащен новейшими системами управления полетом. Кроме того, в нем заложен достаточный потенциал для последующих модернизаций. Планер получил улучшенное крыло, внутри фюзеляжа проложена оптико-волоконная сеть и добавлены возможности быстрой компьютерной обработки данных.

Усовершенствованная версия F-15 (F-15I) является кандидатом на приобретение ВВС Израиля для замены устаревших F-15 и последующего применения, видимо, в сочетании с истребителями F-35.

По материалам ресурса israeldefense.co.il

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Катар
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
F-35
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3 комментария
№1
17.11.2020 09:53
Умеют амеры технику радикально модернизировать...
0
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№2
17.11.2020 12:04
Цитата, beka1 сообщ. №1
Умеют амеры технику радикально модернизировать...
И что там радикального? Что Су-35 или Су-30СМ или Су-34 не глубокая переработка планера и возможностей 10-ки?
Тоже самое и по МиГ-29,общего только внешний вид и то не полностью.
0
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№3
17.11.2020 13:58
Цитата, beka1 сообщ. №1
Умеют амеры технику радикально модернизировать...
Ну т. е., как амеры свой F-15 модернизируют, так это "умелость", а мы свою модерим - "зачем всякий хлам, надо всё суперпупер новое миллионами шт"...
Цитата, q
Но стоимость эксплуатации F-35 в течение одного часа составляет 35 тыс. долл., в то время использование F-15X за тот же период составит 27 тыс. долл. США.
) Ну т. е. "недомодерили" 8К $ ;)
Интересно, на чём сэкономили?
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