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Новые спутники «Роскосмоса» оказались в четыре раза дороже предыдущих

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новые космические спутники «Глонасс-К2», которые начнут запускать на орбиту со следующего года, оказались в четыре раза дороже своих предшественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал госкорпорации «Роскосмос».

Согласно данным компании, космические аппараты нового поколения в четыре раза дороже, чем спутники «Глонасс-М», из которых, в основном, состоит российская навигационная группировка ГЛОНАСС. Они также стоят в два раза дороже, чем аппараты «Глонасс-К1», которые запускаются с 2011 года. Причины подобного увеличения стоимости новых спутников не называются.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» попросил выделить из государственного бюджета триллионы рублей на создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» (частичного конкурента Starlink от Илона Маска) и модернизацию Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Компании
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Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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