В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана

Флот получит место для базирования в Порт-Судане

Россия получила право разместить на территории Судана «пункт материально-технического обеспечения» для своего военно-морского флота. Фактически речь идет о возвращении нашей страны в большую политику Индийского океана. Подробности — в материале «Известий».

«Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации».

Так буднично Россия вернулась в Индийский океан. Это событие в нашей стране мало кто заметил на фоне продолжающегося карабахского конфликта: в тот же день, когда соглашение было представлено президенту Владимиру Путину, полным ходом шло сражение за Шушу. О самом подписании документа было объявлено чуть ли не синхронно с заключением долгожданного перемирия, и суданская тема полностью утонула в ликовании азербайджанцев и горе армян.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский Источник изображения: iz.ru

Меж тем для Москвы создание скромного пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане имеет важность не меньшую, чем заморозка военных действий в Закавказье. Российские миротворцы в Карабахе гарантируют, что конфликт на южных рубежах России не разрастется в полномасштабный гуманитарный кризис; российские моряки в Порт-Судане, похоже, свидетельствуют, что Россия намерена всерьез участвовать в сложной внешнеполитической игре, разворачивающейся сейчас в Индийском и Тихом океанах.

Опрокинутая чаша

Индийский океан, как считается, вполне может претендовать вместе со Средиземным морем на славу региона, где зародилось мореплавание. Океан похож на перевернутую чашу, и благодаря этой форме путешественник может добраться от южноафриканского побережья до австралийского, ни разу не отходя далеко от берега и пересекая только узкие проливы. Отсутствие льдов, устойчивый режим ветров — муссонов, которые полгода дуют в одном направлении, полгода в другом, — представляют идеальную возможность для развития мореплавания. Не случайно к моменту, когда в Индийском океане появились португальские каравеллы, в регионе уже существовала собственная торговая система с многовековыми связями, простиравшимися на восток до Китая и Японии и на запад через Египет в итальянские города-государства.

Европейское доминирование, окончательно установившееся здесь в XIX веке, изменило всю картину. Система торговых и культурных связей, сложившаяся за столетия, была полностью перестроена и с тех пор так и не восстановилась: мир Индийского океана был разрушен, локальная экономика встроена в мировую. Британцы, оставшиеся победителями в долгой борьбе с другими колониальными державами, превратили Индийский океан в «британское озеро», бдительно следя, чтобы немногие уцелевшие по его берегам колонии других европейских стран не представляли для них опасности.

Нефтяные танкеры и балкеры, пришвартованные вдоль Оманского залива, ОАЭ Источник изображения: Фото: Getty Images/Gallo Images

XX век принес еще одно новшество: северо-западная часть Индийского океана превратилась в крупнейший центр добычи углеводородов, и через воды океана пролегли маршруты, по которым в Америку и Европу потекла персидская и аравийская нефть. Любая нестабильность на торговых путях тут же оборачивалась скачками цен и отражалась на мировой экономике.

Восьмая Индийская

Русский флот появился в Индийском океане с большим опозданием, и к этому моменту все перспективные базы и владения были уже разобраны другими европейскими державами. Отдельные полуофициальные и неофициальные попытки закрепиться в Африке, типа печально известной экспедиции Ашинова, удачи не принесли. Россия слишком поздно включилась в колониальную гонку и потеряла темп, к тому же не желала ссориться с Британией и Францией.

Ситуация изменилась только после Второй мировой войны. СССР усилиями адмиралов Кузнецова и Горшкова стремительно становился океанской державой, а значит, у него появились интересы и в Индийском океане. Советский флаг в регионе представляла в основном 8-я оперативная эскадра, противостоявшая в годы холодной войны 7-му оперативному флоту ВМС США.

Высадка морской пехоты на остров Нокра, 1987 год Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Solomatkins

Служба советских моряков в тропиках была нелегкой — сказывались непривычный климат и напряжение в регионе, постоянно балансировавшем на грани конфликтов. Ко всему прочему у «восьмерки», как ее звали на флоте, в Индийском океане были очевидные проблемы с базами: развернутую изначально базу (официально пункт материально-технического обеспечения, ПМТО) в сомалийской Бербере пришлось оставить после того, как Сомали и Эфиопия — советские союзники — сцепились друг с другом, и СССР сделал ставку на Эфиопию. Новую базу разместили на острове Нокра на эфиопском архипелаге Дахлак.

Конечно, к услугам ВМФ СССР были порты и базы дружественных государств — от Сейшел до йеменской Сокотры; но упор делался на создание системы маневренного тыла — судов обеспечения и снабжения, танкеров и ракетовозов, плавмастерских и плавбаз, которые придавали советскому присутствию в дальних морях требуемую гибкость, позволяя при необходимости нести службу даже без постоянных военно-морских баз поблизости.

При этом Индийский океан, в отличие от Атлантического и Тихого океана, так и не превратился в передовую холодной войны. За редкими исключениями, типа войн и конфликтов между дружественными СССР и США режимами, советские и американские корабли выполняли одну и ту же задачу — обеспечивали свободу судоходства, открытость проливов, борьбу с пиратством.

Конец и опять начало

После распада СССР грозный некогда советский флот превратился в печальную тень былого могущества. Крейсера, эсминцы, БПК и БДК ржавели у причалов, ожидая разделки на металл, о демонстрации силы в дальних морских районах пришлось забыть. Этот период продлился почти два десятилетия — немного по историческим меркам, но достаточно для того, чтобы пусть даже ограниченное восстановление океанского флота в ситуации, когда он внезапно понадобился, превратилось в трудную задачу.

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Макаров» в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, Сирия Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Если в советские времена присутствие ВМФ СССР в Индийском океане обеспечивали корабли Тихоокеанского флота, то честь восстанавливать это присутствие выпала черноморцам. Так сложилось, что возвращение в большую шахматную партию Россия начала с Ближнего, а не с Дальнего Востока, и потому Порт-Судан в качестве следующего после Тартуса пункта базирования выглядит логично.

Удобное расположение, позволяющее контролировать движение по Красному морю и при необходимости защищать свои корабли от пиратских набегов с территории близлежащего Сомали, хорошая бухта, относительно развитая инфраструктура, отсутствие внешнеполитических проблем с руководством страны дают основание надеяться, что на этот раз базу экстренно переносить не придется. Добавляет уверенности и проект строительства НПЗ в Порт-Судане, в который готов вложиться российский бизнес — ведь в нынешнем мире можно, перефразируя Некрасова, сказать, что «дело прочно, когда под ним струится нефть».

«Типовой состав мирного времени для подобной базы — плавмастерская, буксир-спасатель, 3–4 единицы кораблей младших рангов, — полагает эксперт РСМД Илья Крамник. — Но ключевое там наверняка будет представлено в виде не столь бросающихся в глаза средств разведки и сил спецназа — регион нуждается в специальных инструментах больше, чем в чисто военных. Для последних, при необходимости, туда, очевидно, будут посылать крупные корабли — до АПЛ и атомного ракетного крейсера включительно, учитывая, что Россия договорилась о возможном заходе кораблей с ЯЭУ, но постоянным их присутствие явно не будет».

Что дальше

Ключевой вопрос сейчас — каковы дальнейшие планы Москвы. Образно говоря, останется ли Порт-Судан южным бастионом, обеспечивающим присутствие России на Ближнем Востоке, или станет первой ступенью к полноценному возвращению России в Индийский океан.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Mao Siqian Источник изображения: iz.ru

Россию в регионе ждут. Причем не только страны, находившиеся ранее в зоне советского влияния, такие как Мозамбик, Мадагаскар и Сейшелы, но и другие государства на побережье Восточной Африки и островах Индийского океана. В условиях китайской, индийской, европейской, американской экономической экспансии присутствие еще одного заинтересованного игрока даст им возможность проводить более гибкую политику, лавировать и маневрировать, в обмен предоставляя российским компаниям контракты, а флоту — базы и пункты снабжения.

Россию ждет Индия. Не раз автору этих строк приходилось слышать от индийских экспертов и высокопоставленных военных сожаления о том, что русского флага больше не видно в Индийском океане. Нью-Дели опасается роста аппетитов Пекина, который постепенно активизирует присутствие в Индийском океане, стремясь обеспечить безопасность поставок углеводородов из стран Персидского залива и своих товаров в Европу; эти опасения толкают Индию в объятия Соединенных Штатов. Российская эскадра в Индийском океане, с одной стороны, даст Нью-Дели альтернативу сближению с Вашингтоном, с другой — гарантирует Пекину, что безопасность его судов в регионе будет обеспечена.

Пока сложно сказать, оправдает ли Россия эти ожидания и рискнет ли она заявить о наличии своих интересов в одном из самых стратегически важных регионов мира. Но, по крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан.

Автор — старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Алексей Куприянов