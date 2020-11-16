В НКР развернули все посты и штаб российских миротворцев

Российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября 2020 года выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности «Север», — говорится в бюллетене.

В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется российскими миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной, добавили в министерстве.

Ранее в воскресенье министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в НКР.

9 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.

12 ноября российский лидер подписал отдельный указ о мерах по поддержанию мира в Карабахе. В частности, правительство РФ должно обеспечить финансирование миротворческой операции, включая дополнительные гарантии и компенсации как военнослужащим, так и членам их семей.