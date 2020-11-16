Как складывается ситуация в сфере производства и применения металлоконструкций? Какие сегменты наиболее перспективны? Планирует ли компания Северсталь Стальные решения развивать новые мощности по металлобработке и производству металлоконструкций? Каков сейчас удельный вес заказов, получаемых с рынка и от материнской компании? Что можно дополнительно сделать со стороны корпоративного сектора и государства, чтобы увеличить в стране спрос на современные стальные решения? Об этом журнал "Металлоснабжение и сбыт" поговорил на площадке выставки Металл-Экспо с Василием Виноградовым, руководителем компании Северсталь Стальные Решения, специализация которой - готовые решения на металлическом каркасе для различных отраслей экономики.
Видеоинтервью с директором компании Северсталь Стальные решения
Василий Виноградов.
Источник изображения: metalinfo.ru
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