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Сенат предложил урезать бюджет программы NASA по высадке людей на Луну

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Сенат предложил урезать бюджет программы NASA по высадке людей на Луну
Сенат предложил урезать бюджет программы NASA по высадке людей на Луну.
Источник изображения: NASA

Комитет Сената США по ассигнованиям опубликовал законопроект о бюджете NASA на 2021 год. Агентство сможет получить лишь часть запрошенной суммы на реализацию программы «Артемида» по возвращению людей на Луну, однако научные программы и разработка новых автоматических аппаратов и телескопов будут профинансированы в полном объеме, сообщается на сайте SpaceNews.com.

Программа «Артемида» была запущена NASA в 2019 году. Помимо американских компаний в ней участвуют Канада, Япония, Италия, Великобритания, ОАЭ и Австралия, целями программы называются высадка астронавтов на Луну в 2024 году, а также создание международной орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway и постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли. В рамках «Артемиды» ведется разработка тяжелой ракеты-носителя Space Launch System, космических кораблей (таких как Orion или Deep Space Transport), орбитальных модулей, скафандров и луноходов.

Комитет Сената по ассигнованиям 10 ноября опубликовал 12 законопроектов по расходам на 2021 финансовый год, в том числе и законопроект о торговле, правосудии и науке, который определяет финансирование NASA. По нему агентство может получить 23,49 миллиардов долларов, что меньше, чем требовала администрация NASA. Под сокращение попала и программа по разработке пилотируемого лунного посадочного модуля Human Landing System, для которой NASA запрашивало 3,2 миллиарда долларов, однако комитет выделил лишь 1 миллиард.

В отчете комитета отмечается, что оценка агентством общей суммы, необходимой для реализации целей «Артемиды» в течение следующих пяти лет, составляет 27,97 миллиардов долларов, при этом 57 процентов этой суммы связаны с программой Human Landing System. Несмотря на то, что работы по этой программе важны, она представляется рискованной, как с точки зрения финансов, так и временных затрат, и до конца неясно, как именно она может повлиять на другие проекты агентства. С другой стороны, глава NASA Джим Брайденстайн заявил на слушаниях по бюджету агентства, прошедших 23 сентября 2020 года, что получение средств в полном объеме крайне важно для высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Таким образом, вероятность того, что NASA отложит возвращение людей на Луну, вновь увеличилась.

Что касается других решений комитета относительно бюджета NASA, то можно отметить увеличение финансирования научных программ, в частности, продолжения работы космического телескопа «Хаббл», одобрение разработки и создания автоматических аппаратов DART, Psyche, Dragonfly, космических телескопов «Роман» и «Джеймс Уэбб», а также проекта Mars Sample Return по доставке образцов с Марса на Землю. Также агентству рекомендовано продолжить работу над аппаратами PACE и CLARREO Pathfinder и не прекращать работу стратосферной обсерватории SOFIA. Кроме того, комитет согласен с выделением средств на поддержку коммерческих пилотируемых и грузовых полетов к МКС и на реализацию STEM-подхода в образовании. На продолжение работ над ракетой-носителем SLS комитет выделяет 2,585 миллиарда долларов, подчеркивая, что будущая межпланетная станция Europa Clipper должна отправиться в космос с ее помощью.

Ранее NASA выбрало три частные американские космические компании, которые за десять месяцев должны доработать свои проекты лунных посадочных модулей для программы «Артемида» при поддержке агентства.

Александр Войтюк

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Страны
Австpалия
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