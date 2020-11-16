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Американцы разработают замену переносным комплексам Stinger

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Американцы разработают замену переносным комплексам Stinger
Американцы разработают замену переносным комплексам Stinger.
Источник изображения: AiirSource Military / YouTube

Армия США обнародовала запрос на информацию о перспективных переносных зенитных ракетных-комплексах FIM-92 Stinger. Как пишет Aviation Week, военные намерены разместить заказ на поставку до восьми тысяч новых комплексов к 2026 финансовому году (начнется 1 октября 2025 года).

Зенитный комплекс FIM-92 был разработан в первой половине 1970-х годов. Сегодня он является одним из самых распространенных вооружений такого класса в мире. FIM-92 общей массой 15,7 килограмма вместе с ракетой предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на высоте не более 3,8 тысячи метров.

Сегодня комплексы FIM-92 стоят на вооружении около 30 стран мира. В 1980-х годах на базе зенитной ракеты переносного комплекса Stinger была разработана авиационная ракета AIM-92 Stinger, предназначенная для использования на вертолетах и самолетах.

В 1990-х годах Армия США была переориентирована на ведение боевых действий против повстанцев, на вооружении которых авиационной техники как правило не было. По этой причине военные постепенно отказались от использования комплексов FIM-92, хотя формально они все еще стоят на вооружении.

Согласно запросу на информацию о перспективных ракетных комплексах, новое вооружение будет использоваться для борьбы со штурмовыми самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами разных классов. Когда может быть объявлен тендер на поставку комплексов, пока неизвестно.

В 2018 году командование Армии США вернуло в эксплуатацию комплексы FIM-92 Stinger, принятые на вооружение в 1981 году и выведенные из активной эксплуатации в 2003-м. Поводом для этого стало более активное использование беспилотных летательных аппаратов в современных даже небольших военных конфликтах.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stinger
Проекты
БПЛА
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