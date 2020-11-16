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Беспилотные вертолеты Black Hawk испытают полетом в строю

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Переделанный в беспилотник UH-60A
Переделанный в беспилотник UH-60A.
Источник изображения: Sikorsky

Американская компания Sikorsky в 2021 году проведет испытания беспилотных многоцелевых вертолетов Black Hawk полетом в строю с одновременной посадкой на небольшую площадку. Как пишет Flightglobal, испытания будут проводиться по заказу Агентства перспективных оборонных разработок министерства обороны США. Испытания полетом в строю пройдут три вертолета.

Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволяют конвертировать пилотируемые летательные аппараты. Считается, что благодаря им можно будет справиться с дефицитом летчиков, а также продлить срок службы устаревших машин. Кроме того, такие системы позволят сделать полеты в боевых условиях безопаснее для людей.

Как ожидается, в намеченных на 2021 год испытаниях будут использованы модифицированный беспилотный вертолет S-76B, а также устаревшая версия UH-60A Black Hawk, прошедшая переоснащение на электродистанционную систему управления и оснащенная системой дистанционного управления. Кроме того, один вертолет UH-60A, уже проходящий переделку в беспилотник, для испытаний предоставит Армия США.

Для переделки пилотируемых вертолетов Sikorsky разработала систему Matrix. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещаемый в контейнере шириной 0,3 метра, высотой 0,3 метра и длиной 0,6 метра. Установка системы на вертолет, оснащенный электродистанционной системой управления, относительно проста и не требует много времени.

Система имеет несколько режимов полета: полностью беспилотный, под управлением одного пилота с ассистированием со стороны автоматики и под управлением двух летчиков.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
БПЛА
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