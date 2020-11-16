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Американцы заказали разработку ИИ для ближнего воздушного боя

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Американцы заказали разработку ИИ для ближнего воздушного боя
Американцы заказали разработку ИИ для ближнего воздушного боя.
Источник изображения: U.S. Air Force

Агентство перспективных оборонных разработок заключило с пятью американскими компаниями разработку системы искусственного интеллекта, которая сможет управлять беспилотным самолетом в маневренном воздушном бою. Как пишет Flightglobal, самолеты, под управлением такой системы, должны будут уметь действовать в бою как полностью самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми истребителями.

Контракты с американскими компаниями заключены в рамках программы ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя). Она предполагает разработку системы искусственного интеллекта, которая в будущем сможет брать управление боевым самолетом на себя и вести маневренный ближний воздушный бой. Система должна быть обучаемой — она будет учиться воздушному бою аналогично курсантам-людям, начиная простыми маневрами и заканчивая фигурами высшего пилотажа.

Конечной целью программы ACE является создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, включая беспилотных ведомых, которые будут прикрывать пилотируемые истребители. В целом предполагается, что новая система сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека, существенно снижая нагрузку на летчика и предоставляя ему время для принятия тактических решений в рамках более масштабной боевой задачи.

Контракты на создание системы искусственного интеллекта для беспилотных истребителей получили компании Boeing, EpiSci, Heron Systems, physicsAI и Технологический исследовательский институт Джорджии. Согласно требованию американских военных, система должна быть способна вести воздушный бой один на один, двое против одного и два на два.

Программа ACE будет реализована в три этапа. На первом алгоритмы будут проходить испытания в симуляторе. Затем системы искусственного интеллекта установят на небольшие беспилотники и испытают в воздухе. Наконец, системы пройдут испытания на самолетах, имитирующих истребители. Последний этап должен завершиться в 2023 году.

В августе 2020 года завершились испытания нейросетевых алгоритмов, созданных для ведения воздушного боя в рамках подготовки к программе ACE. На заключительных испытания искусственный интеллект провел воздушный бой с опытным летчиком-истребителем и инструктором ВВС США с позывным Banhger. Всего было проведено пять боев. Нейросетевой алгоритм одержал победу во всех.

Ранее американская компания Calspan Corporation получила контракт Агентства перспективных оборонных разработок на модификацию учебных самолетов L-39 Albatros чешского производства таким образом, чтобы ими могла управлять система искусственного интеллекта. Модификация самолетов будет вестись в рамках подготовки к тендеру ACE.

Василий Сычёв

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Страны
США
Чехия
Продукция
L-39
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Boeing
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AI
БПЛА
Военные учения
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