Эксперт: Россия должна добиться включения своих стандартов интернета вещей в международные документы.

Интернет вещей является парадигмой развития экономики будущего. В настоящее время Россия активно разрабатывает стандарты в данной сфере и должна добиться признания своих стандартов на международном уровне. Такое мнение выразил научный консультант Научно-исследовательского института радио кандидат технических наук Виктор Стрельцов.

В России вопросы стандартизации находятся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - Росстандарта. Также в 2016 году был создан технический комитет по стандартизации в сфере интернета вещей ТК-194 «Киберфизические системы». В августе 2020 года были утверждены национальные стандарты для интернета вещей.

Стандартизированные на национальном уровне протоколы интернета вещей (IoT) NB-Fi, LoRaWAN, RU и OpenUNB будут включены в проект международного стандарта совместимости систем IoT/IIoT, — отметил эксперт. — Включением своих стандартов в международный стандарт Россия показывает всему миру, что у нее на национальном уровне тоже разрабатываются собственные технологии для сетей LPWAN, которые могут конкурировать с существующими в мире технологиями и протоколами и должны быть включены в международные стандарты на равной основе с иностранными аналогами.

Эксперт также отметил, что сейчас наблюдается некоторое отставание в части стандартизации 5G и спутникового сегмента - в части разработки спутникового интерфейса для интернета вещей.

Кроме того, специалист отметил еще один проблемный вопрос: по состоянию на сегодняшний день частоты для Интернета вещей не выделены.