Компания Nanoracks намерена превратить космический мусор в орбитальные станции

Космический модуль Nanoracks

Хотя SpaceX усердно работает над тем, чтобы сделать многоразовые ракеты новым стандартом, космические запуски до сих пор оставляют на орбите огромное количество ракетного мусора.

Компания Nanoracks решила заняться этой проблемой – и предлагает использовать космический хлам для создания новых орбитальных станций и жилых модулей. При этом все «строительные» работы будут производиться непосредственно на орбите. Особую ставку инженеры Nanoracks делают на сброшенные верхние ступени ракет, которые весьма неплохо подходят для превращения в безопасные и практичные космические убежища. Единственный нюанс – подобные работы по реконструкции еще ни разу не проводились на орбите. Поэтому в следующем мае компания запускает в космос собственного робота, который будет практиковаться в резке металла в условиях микрогравитации. На первом этапе этот процесс будет происходить в закрытой камере. «NASA несколько раз рассматривало идею переработки или переоборудования использованных баков из-под ракетного топлива, – рассказывает СЕО Nanoracks Джеффри Манбер. – Но каждый раз отказывалось от этой затеи, потому что подходящей для этого технологии просто не существовало». Манбер надеется, что инициатива Nanoracks позволит изменить взгляд на космический мусор – вместо постоянной нависшей угрозы его начнут воспринимать как потенциально полезный ресурс.