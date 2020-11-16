Армия США готовится принять на вооружение робо-танки RCV

Робот-танк

Уже в ближайшее время армия США планирует развернуть целые подразделения полуавтономных танков-роботов, вооруженных пулеметами, ракетами и другим современным оружием.

Как сообщает издание Breaking Defense (BD), два класса этих роботизированных боевых машин (RCV) уже находятся в стадии разработки и на подходе третий. В ходе конференции, состоявшейся на прошлой неделе, представитель командования армии майор Кори Уолес заявил, что они будут использоваться на полях будущих сражений как в обычной, так и в электронной войне.

Робот-танк

Армия США уже производит легкие, средние и тяжелые автомобили RCV – легкие разведывательные машины, тяжеловооруженные мини-танки и мощные артиллерийские машины. Однако, как поясняет BD, управление роботами и право на открытие огня остается за человеком: один оператор будет выполнять функции механика-водителя, а второй уничтожать противника с помощью систем дистанционного управления. В дополнение к этим «привычным» функциям армия хочет, чтобы RCV вели борьбу со стаями дронов. Поскольку противодронный лазер слишком тяжел для небольшого робо-танка, уничтожать беспилотники предполагается путем глушения каналов управления, что сделает их бесполезными.