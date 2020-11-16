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РИА Новости

В Минобороны Армении отреагировали на "продажу оружия в Турцию"

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Здание Министерства обороны Республики Армения
Здание Министерства обороны Республики Армения.
Источник изображения: © Фото : Министерство Обороны Республики Армения

МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Минобороны Армении огласило позицию по поводу слухов о продаже оружия Турции и отказе от закупки бронежилетов из России.

В СМИ ранее появились сведения о том, что представители Минобороны Армении причастны к продаже оружия за рубеж. Об этом написал telegram-канал Armenian Military Portal. В военном ведомстве республики опровергли эту информацию.

"Говорится, что якобы минобороны Армении через частную компанию продавало Турции оружие и боеприпасы, откуда они попали в руки протурецких террористов в Сирии. Это откровенная и наглая ложь. Министерство обороны Республики Армения ни по каким каналам никогда не продавало Турции никакого оружия или боеприпасов. Большинство документов, упомянутых в публикации, истолкованы искаженно, именно на этом искажении строится распространяемая дезинформация", – говорится в сообщении на сайте ведомства, которое приводит РИА Новости.

Также в Министерстве обороны прокомментировали слухи об отказе от закупки российских бронежилетов по 300 долларов, а также дальнейшей покупки их у частной компании по цене, превышающей тысячу долларов.

"Министерство обороны в соответствии с соглашениями, подписанными между Арменией и РФ, приобретает оружие, боеприпасы и вооружение российского производства по льготным ценам… В данном случае бронежилеты и каски были в очень ограниченном количестве через государственные структуры РФ приобретены исключительно для специальных подразделений с целью выполнения сложных боевых задач. Они существенно отличаются от общевойсковых бронежилетов и касок как по качеству, так и по цене", – заявили в военном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Минобороны Армении назвали "наглой ложью" сведения о торговле оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Сирия
Турция
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