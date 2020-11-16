"Одна дорога": Азербайджан дал Армении отсрочку для вывода войск

Баку предоставил отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района Карабаха

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района Карабаха до 25 ноября. Ереван передал эту просьбу через Россию. Это связано с низкой пропускной способностью единственной дороги, связывающей регион с Арменией.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о согласии Баку на отсрочку для Армении по выводу вооруженных формирований из Кельбаджара (Карвачара). Как сообщает ТАСС, азербайджанская сторона руководствуется гуманитарными соображениями.

«Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению», - подчеркнул Гаджиев.

По его словам, процесс вывода армянских войск и беженцев будет полностью контролироваться. Сейчас, добавил помощник Ильхама Алиева, на дороге образовался серьезный затор.

Вывод армянских войск из Агдамского и Лачинского района будет производиться по ранее утвержденному графику.

Ранее президенты РФ, Азербайджана и премьер Армении подписали трехстороннее соглашение. Полностью прекращается огонь и все военные действия в Нагорном Карабахе прекращаются с полуночи 10 ноября.

До 20 ноября Азербайджан должен получить под свой контроль Агдамский район, до 1 декабря - Лачинский район. Вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора теперь располагается российский миротворческий контингент.

В ближайшие три года должен быть установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для связи между Арменией и Ханкенди. Вынужденные переселенцы должны вернуться в Карабах под контролем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Должны также быть разблокированы торговые и транспортные связи. Наконец, будет обеспечено транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписывая трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху понимал, что его жизнь окажется под угрозой, но пошел на риск ради спасения армянских военнослужащих.

«Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя Родины, а Родина должна идти на жертвы во имя солдата», - сказал армянский лидер при обращении к нации.

По его словам, именно с этим пониманием он подписал «этот печально известный документ». Он отметил, что жизнь 25 тысяч солдат была важнее его собственной.

За день до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, а победа принадлежит Баку. «Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», - заявил азербайджанский лидер на встрече с военными.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Столкновения армянских и азербайджанских сил продолжались с переменным успехом до начала ноября, в результате обстрелов погибли сотни человек с обеих сторон. В итоге войска Баку взяли важный населенный пункт в Карабахе - Шушу.

10 ноября, после заключения перемирия и подписания соглашения между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве президента России Владимира Путина в Ереване начались массовые протесты, недовольные «капитуляцией» Пашиняна армяне взяли приступом парламент страны. Оппозиция пыталась отправить премьера в отставку, но не преуспела.

Сейчас в Карабах уже прибыли десятки российских самолетов с миротворцами и военной техникой на борту.

Петр Николаев