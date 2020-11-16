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Перспективная французская ракета MAST-F для вооружения боевых вертолетов Tiger

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Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли во время визита 13 ноября 2020 года на предприятие в Бурже французского отделения европейского ракетного объединения MBDA объявила о выдаче MBDA контракта на разработку перспективной авиационной управляемой ракеты нового поколения по программе Future Tactical Air-to-Surface Missile (MAST-F) для вооружения боевых вертолетов Airbus Helicopters Tiger французской армейской авиации.

Изображение перспективной авиационной управляемой ракеты нового поколения MBDA MAST-F (Future Tactical Air-to-Surface Missile) для вооружения боевых вертолетов Airbus Helicopters Tiger французской армейской авиации (c) MBDA

Данная ракета будет создана на основе ранее выбранного Главным управлением вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции предложенного французским отделением MBDA проекта ракеты MHT/MLP (Missile Haut de Trame / Missile Longue Portée), разработанного на основе серийно производимой MBDA новой французской наземной ПТУР ММР.

Общая рамочная стоимость контракта по программе MAST-F составляет 700 млн евро, покрывая весь объем НИОКР и серийное производство для французских сухопутных войск 500 ракет (сборка их будет вестись на заводе в Бурже). Данные ракеты должны заменить используемые сейчас на боевых вертолетах Tiger HAD французской армейской авиации американские управляемые ракеты AGM-114K-1A/N-1 Hellfire II. Кроме того, предполагается, что данная программа вызовет интерес других эксплуатантов вертолетов Tiger - Испании (сейчас использующей на этих вертолетах израильские ракеты Rafael Spike-LR) и Германии (чьи вертолеты Tiger UHT оснащены устаревшими ракетами MBDA НОТ-3 или до сих пор испытывающими технические проблемы ракетами PARS 3 LR, созданными в рамках европейской программы TRIGAT). Не исключается интерес к программе MAST-F и со стороны Италии, пока что планирующей вооружить свои перспективные боевые вертолеты Leonardo AW249 израильскими ракетами Spike-LR.

MBDA сообщает, что ракета MAST-F будет иметь дальность стрельбы более 8 км при запуске с висения вертолета на малой высоте. Вертолет Tiger должен нести восемь ракет. Система наведения MHT/MLP основана на использовании двухканальной (оптико-телевизионной / тепловизионной типа IIR) головки самонаведения ракеты ММР, дополненной аппаратурой двухсторонней передачи данных, что позволит оператору наведения иметь командный режим, перенацеливать ракету в полете и т.д. Боевая часть многоцелевая, для поражения как танков, так и фортификационных сооружений и т.п.

Модель проекта управляемой ракеты MBDA MHT (Missile Haut de Trame), на основе которого будет создана перспективная авиационная управляемая ракета нового поколения по программе Future Tactical Air-to-Surface Missile (MAST-F) для вооружения боевых вертолетов Airbus Helicopters Tiger французской армейской авиации. Бурж, 13.11.2020 (с) министерство вооруженных сил Франции и C. Durchon

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Испания
Италия
США
Франция
Продукция
AGM-114
Spike NLOS
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
MBDA
Rafael
Проекты
2020-й год
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