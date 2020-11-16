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Известия.ru

Минобороны РФ начало формировать центр гуманитарного реагирования в Степанакерте

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России приступило к формированию межведомственного центра гуманитарного реагирования в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте. Об этом говорится в заявлении национального центра управления обороной РФ 15 ноября.

«Формирование межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования», — сказано в сообщении.

Создать межведомственный центр гуманитарного реагирования предложил 13 ноября президент России Владимир Путин. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

9 ноября Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван дважды договаривались о перемирии, но бои все равно продолжались.

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