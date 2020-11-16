Азербайджан готовится разместить своих военных в подлежащем передаче Баку Кельбаджарском районе

Баку. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Вооруженные силы Азербайджана готовы для размещения в Кельбаджарском районе после ухода оттуда армянского населения, заявил начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Гусейн Махмудов.

"Со всей ответственностью заявляю, что уже готовы части ВС Азербайджана, которые будут размещены в Кельбаджарском районе после ухода оттуда армянского населения", - сказал Махмудов на брифинге в воскресенье.

По его словам, армянское население региона покидает регион. "Никаких провокаций мы не наблюдаем", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что азербайджанские военные не вмешиваются в процесс вывода армянского населения из Кельбаджарского района.

Махмудов добавил, что ВС Азербайджана войдут в Кельбаджарский район с территорий Гейгельского и Дашкесанского районов.