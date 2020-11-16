The Drive (США): трио российских стратегических бомбардировщиков позирует вместе с практически полным комплектом вооружения

Еще недавно было крайне сложно было увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной ракетно-бомбовой нагрузкой. Автор анализирует вооружение на основе новых фотографий Министерства обороны.

Средства дальней авиации военно-воздушных сил России были сфотографированы вместе со всеми своими средствами поражения, расставленными вокруг них.

Устрашающая выкладка ракетно-бомбового вооружения, расставленного перед самолетом, который должен его нести, - это весьма распространенный образ в области военной авиации, который часто используется, чтобы продемонстрировать военную мощь, а также с маркетинговыми целями. До настоящего времени было крайне мало возможностей увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной ракетно-бомбовой нагрузкой. Ситуация изменилась после того, как Министерство обороны России недавно опубликовало ряд новых фотографий.

На трех фотографиях, опубликованных наряду с другими фото на сайте Министерства обороны России 6 ноября, изображены три боевых самолета, которые в настоящее время состоят на вооружении дальней авиации Военно-космических сил России: Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22 М3. Все эти бомбардировщики/самолеты-ракетоносцы - разработанные конструкторским бюро "Туполев", - представлены с выкладкой вооружения, которое они могут нести, включая малозаметные крылатые ракеты, которые редко где можно увидеть. Однако на фотографиях все же кое-чего не хватает.

Сверхзвуковой самолет Ту-160 с крылом изменяемой стреловидности расположен на взлетно-посадочной полосе за двумя рядами крылатых ракет воздушного базирования. Ближайшая к самолету линия состоит из 12 дозвуковых крылатых ракет Х-55СМ (по кодификации НАТО - AS-15 Kent). Эти ракеты являются "наследием" ядерного оружия, первоначальная конструкция которого была разработана в конце 1970-х годов и которая позже служила в качестве основы для крылатых ракет, созданных в Китае и Иране.

Плоскости управления этих ракет с турбореактивным двухконтурным двигателем сложены. Х-55СМ можно оснастить двумя конформными топливными баками, которые позволяют увеличить их дальность примерно до 3000 километров, и на фотографии эти баки видны. Некоторые из ракет Х-55СМ российских ВКС были, по некоторым данным, преобразованы в неядерные Х-555 (по кодификации НАТО - AS-22 Kluge), однако все ракеты на фотографии - это Х-55СМ, потому что у них нет передних стабилизаторов, которые устанавливаются на неядерный вариант этой ракеты.

Во второй линии боеприпасов на фотографии Ту-160 находится дюжина образцов более современной малозаметной дозвуковой крылатой ракеты Х-101/102, которые тоже стоят на специальных тележках. Это оружие нового поколения первоначально разрабатывалось в неядерном варианте Х-101 (по кодификации НАТО - AS-23A Kodiak) и в ядерном варианте Х-102 (AS-23B). Как и Х-55СМ, эти ракеты оснащены турбореактивными двухконтурными двигателями. Максимальная дальность Х-101 варьируется от 3000 до 4000 километров, а Х-102, по слухам, способна лететь еще дальше. Серийное производство этих ракет, очевидно, началось в 2010-2011 годах, а ракеты Х-101 были применены российскими войсками в ходе их военной кампании в Сирии - тогда их запускали бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Бомбардировщики способны нести эти вооружения внутри корпуса, в специальных бомбовых отсеках. В каждом из них находится вращающаяся пусковая установка, которая может нести шесть ракет, то есть в общей сложности каждый бомбардировщик способен нести либо 12 ракет Х-55, либо 12 ракет Х-101 или Х-102.

Подобно Ту-160, турбовинтовой Ту-95МС в настоящее время может быть оснащен только ракетами, хотя теперь он тоже может нести крылатые ракеты, что обеспечивает гораздо больше гибкости в эпоху после окончания холодной войны. Если говорить о Ту-95МС, то он оснащен теми же видами вооружений, что и Ту-160, хотя их количество иное: Ту-95МС может нести только шесть ракет Х-55СМ и восемь ракет Х-101/102.

Представленный на фотографии Ту-95МС оснащен четырьмя сдвоенными узлами подвески под крыльями, чтобы можно было нести до восьми единиц Х-101/102, которые слишком велики, чтобы поместиться в его бомбовый отсек.

Ту-95МС также оснащен такой же вращающейся пусковой установкой, что и Ту-160, но поскольку у него только один бомбовый отсек, его внутренняя полезная нагрузка снижена до шести ракет Х-55 или шести ракет Х-101 или Х-102.

Сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности Ту-22М3 - еще один сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности - представлен на фотографии исключительно с бомбами свободного падения, включая пару огромных ФАБ-3000, каждая весом в 3000 килограммов. За ними следуют бомбы меньшей массы, в том числе бомбы обтекаемой формы и два различных вида авиабомб общего назначения с тупой носовой частью массой до 500 килограммов. Дополнительные бомбы устанавливаются на внешних носителях самолета под неподвижной секцией крыльев. Все эти бомбы были созданы в эпоху холодной войны и являются отражением того факта, что подавляющее большинство вооружений, используемых ВКС России, - это до сих пор неуправляемые средства поражения, имеющие довольно низкую точность.

Удивительно, но ракетное вооружение Ту-22М3 не показано. Хотя этот бомбардировщик может нести максимум три, но чаще всего одну или две ракеты Х-22 (по кодификации НАТО - AS-4 Kitchen), производство которой началось еще в конце 1960-х годов. Это оружие с дельтовидным крылом, оснащенное жидкостным ракетным двигателем, может использоваться как против значимых неподвижных наземных целей, так и против военных кораблей. Эта ракета способна развивать скорость свыше 4 Махов и до сих пор остается проблемой для систем противовоздушной обороны, несмотря на свой возраст. Она может нести как неядерную, так и ядерную боеголовку, и ее максимальная дальность составляет 510 километров. Сейчас ее заменяют внешне похожей ракетой Х-32, чья дальность составляет уже 900 километров.

Хотя Ту-22М3 никогда не запускали ракеты Х-22 или Х-32 в реальной боевой обстановке, они сбрасывали бомбы свободного падения, в частности в небе над Сирией. Вероятно, именно поэтому на фотографии с Ту-22М3 отсутствует ракетное вооружение. Впрочем, также возможно, что Х-22 на Ту-22М3 будет заменена более современной ракетой Х-32, которую сейчас необходимо оптимизировать для нанесения ударов по кораблям. В этом случае выкладка вооружения на фотографии Ту-22М3 могла отражать лишь текущие варианты вооружения самолета для поражения наземных целей.

Во время операций в небе над Сирией бомбардировщики Ту-22М3 сбрасывали по 10-12 бомб весом по 250 килограммов или по шесть бомб по 500 килограммов. Однажды такой самолет сбросил бомбу весом в 3 тонны.

Несмотря на свой возраст, три стратегических бомбардировщика Воздушно-космических сил России обладают полезным потенциалом, причем более гибким, чем межконтинентальные баллистические ракеты и ракетные подводные крейсеры, которые представляют собой два других компонента традиционной "ядерной триады" России. Тот факт, что бомбардировщики можно развертывать в передовых районах и что они способны нести самое разное неядерное вооружение, повышает их практическую ценность.

В частности, Ту-22М3 может показаться пережитком холодной войны, поскольку он представляет тот класс бомбардировщиков, которые уже исчезли из западных арсеналов. Тем не менее, стоит отметить, что в отличие от Ту-160 и Ту-95 МС бомбардировщик Ту-22М3 не попадает под действие договора СНВ-3, который ограничивает число стратегических бомбардировщиков. С другой стороны, если этот договор прекратит свое существование, Ту-22М3 может вернуть себе способность осуществлять дозаправку в воздухе, в результате чего он вновь обретет стратегическую дальность.

В настоящее время реализуются программы модернизации каждого из трех стратегических бомбардировщиков, находящихся на вооружении Воздушно-космических сил России. Кроме того, действует программа по возобновлению производства Ту-160 и его уникальных двигателей НК-25. Модернизация должна обеспечить боеспособность российской дальней авиации по крайней мере до постановки на вооружение перспективного самолета ПАК ДА нового поколения (хотя нынешние сроки вызывают массу сомнений).

Учитывая визиты высокопоставленных иностранных гостей и растущие темпы дальних "патрульных" полетов, осуществляемых ВКС России, вряд ли стоит удивляться, что Министерство обороны России воспользовалось возможностью продемонстрировать как минимум часть ракетно-бомбовой нагрузки своих бомбардировщиков.

Томас Ньюдик (Thomas Newdick)