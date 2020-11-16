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Интерфакс-АВН

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

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Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Источник изображения: © РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян

Эти данные значительно отличаются от информации Минздрава Армении

Ереван. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в воскресенье еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1434 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Между тем, министерство здравоохранения Армении сообщило в минувшую субботу о более 2 тыс. 317 погибших военнослужащих в карабахской войне.

"На данный момент службой судмедэкспертизы экспертизу прошли тела 2 тыс. 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - заявил глава армянского правительства в фейсбуке.

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Персоны
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