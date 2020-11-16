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Интерфакс-АВН

Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи

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Эритрея и Эфиопия на политической карте Африки. Разными цветами выделены спорные территории: зелёным — земли, на которые претендовала Эфиопия, но которые комиссия ООН отдала Эритрее; красным — наоборот, территории, на которые претендовала Эритрея, но кото
Эритрея и Эфиопия на политической карте Африки. Разными цветами выделены спорные территории: зелёным — земли, на которые претендовала Эфиопия, но которые комиссия ООН отдала Эритрее; красным — наоборот, территории, на которые претендовала Эритрея, но которые по соглашению 20000 года отошли Эфиопии.
Источник изображения: en.wikipedia.org

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль в интервью агентству Associated Press (AP) подтвердил, что по столице соседней Эритреи городу Асмаре был нанесен ракетный удар, заявив о готовности продолжить против нее боевые действия.

Он не уточнил, сколько ракет было выпущено по Эритрее, однако отметил, что Асамара была единственным городом Эритреи, подвергшемуся удару. Причиной обстрелов стало то, что войска Эритреи выступили на стороне правительственной армии Эфиопии.

По мнению АР, это представляет собой эскалацию ситуации в регионе, поскольку бои в Тыграе переходят за границы Эфиопии.

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом.

Организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при премьере Эфиопии Абийе Ахмеде Али (пришел к власти в апреле 2018 года) отношения между ней и центральными властями испортились.

Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда Али, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.

3 ноября текущего года Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Гебремикаэлем.

4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.

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Страны
Судан
США
Эритрея
Эфиопия
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