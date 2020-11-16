Главком ВМФ России заявил о планах развивать военную инфраструктуру на Каспии

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Каспийская флотилия России получит корабли нового поколения, современное вооружение и технику, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"В ближайшей перспективе продолжится процесс активного обновления состава Каспийской флотилии кораблями новых поколений, способных эффективно решать задачи в операционной ответственности", - говорится в поздравительной телеграмме Евменова по случаю Дня Каспийской флотилии, который отмечается в воскресенье.

"Продолжится интенсивное развитие комплексной системы базирования сил Каспийской флотилии, ее береговой инфраструктуры. На должном уровне будет поддерживаться планомерное оснащение современными образцами техники и вооружения морской пехоты флотилии. Моряки-каспийцы будут и далее участвовать в учениях различного масштаба, отрабатывая задачи на межвидовом и общефлотском уровне, действуя в составе отрядов и группировок боевых кораблей", - цитирует Евменова служба информационного обеспечения главного командования ВМФ РФ.

"В настоящее время в состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли и суда, которые успешно решают поставленные задачи", - сказал главком.

В октябре на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе Каспийская флотилия РФ провела учения с артиллерийскими и ракетными стрельбами.

В сентябре корабли Каспийской флотилии участвовали в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". В одном из эпизодов этих маневров приняли участие корабли ВМС Ирана.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом РФ - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан". В составе флотилии есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн "Алмаз-Антей").

В апреле 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Тогда начались работы по обустройству основного пункта базирования в Каспийске и реконструкции пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале.