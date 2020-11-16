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Военно-промышленный курьер

Будущих офицеров ВМФ бороться с ЧС научит «Гефест»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Курсанты филиала ВУНЦ «Военно-морская академия» в Калининграде приступили к занятиям на новейшем специализированном учебно-тренировочном комплексе.

УТК «Гефест» позволяет отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до 10 пробоин. Также можно проводить тренировки по борьбе с пожаром в малогабаритных жилых помещениях, электрощитовой установке, на верхней палубе и при воспламенении горюче-смазочных материалов.

Кроме того, на комплексе смонтирован дымовой лабиринт с изменяемой конфигурацией переборок и пенный отсек для формирования психологической устойчивости и координации действий личного состава в чрезвычайных ситуациях.

Работа «Гефеста» полностью автоматизирована и позволяет отрабатывать вводные аварийными партиями численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе со звуковым сопровождением обстановки, видеоконтролем и видеофиксацией действий обучаемых. Помимо будущих офицеров и мичманов флота на УТК будут заниматься и экипажи кораблей Балтийского флота.

Занятия на «Гефесте» позволяют до автоматизма отработать действия моряков при возникновении внештатных и аварийных ситуаций, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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