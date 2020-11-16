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Прибор ночного видения достанет любого противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армия США разрабатывает усовершенствованные очки ночного видения, оснащенные особыми датчиками. В этих очках все выглядит, как в видеоигре-шутере от первого лица.

Видеоролик, представленный The Warzone, пишет ПМ, показывает, как солдаты стреляют из карабинов M4 от бедра, не глядя в прицел, посреди кромешной тьмы. Датчики, встроенные в оружие, передают изображение прямо в очки.

В новый прибор ночного видения под названием Enhanced Night Vision Goggle-Binocular входят: усилитель изображения, вакуумная трубка, которая увеличивает интенсивность доступного света, и тепловизор. Получаемое изображение более детализировано, чем в обычных приборах, оно позволяет без труда распознавать отдельные цели.

В отличие от стандартных приборов, окрашивающих окружение в серые или зеленые цвета, новые очки с помощью встроенного тепловизора выделяют живые цели красными и желтыми оттенками. По сравнению с другими приборами Enhanced Night Vision Goggle-Binocular предлагает один из самых широких углов обзора.

Еще одна ключевая особенность очков — возможность беспроводного подключения к другой оптике и наложение дополнительного изображения поверх основного. Это позволяет военным использовать увеличение для более тщательного исследования целей и других интересующих объектов. Они также могут «заглянуть» за угол, чтобы без необходимости не подвергать себя опасности.

Прибор ночного видения может подключиться и к камерам, установленным на дронах. Так военные легко получат информацию о силах противника и об их позиции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M4 Carbine
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