Деньги Каддафи, пакистанские подводные лодки и бывший французский президент Николя Саркози

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Алексея Тарханова "Николя Саркози не принял "деньги Каддафи" на свой счет. Главный свидетель обвинения опроверг собственные показания", в деле бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревали в том, что его избирательную кампанию финансировал ливийский диктатор Муаммар Каддафи, произошел решительный поворот. Главный свидетель обвинения Зиад Такиеддин отказался от своих слов и пожаловался на следователей, добивавшихся от него показаний против экс-президента. С подробностями - корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Бывший президент Франции Николя Саркози (с) Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В начале октября Николя Саркози было предъявлено обвинение в участии в "преступном сообществе" в связи с возможным финансированием Ливией его избирательной кампании 2007 года. Но теперь главный свидетель обвинения, бизнесмен с ливанским и французским гражданством Зиад Такиеддин, выступил с опровержением собственных слов. Ранее он утверждал, что в 2006-2007 годах он привозил Николя Саркози и главе его избирательного штаба Клоду Геану три чемодана с наличными на сумму €5 млн. Теперь же в интервью телерадиокомпании BFM и изданию Paris Match он заявил, что "никогда не отдавал €5 млн на кампанию Николя Саркози".

Такое резкое изменение в позиции Зиада Такиеддина легко объяснимо. Французское следствие больше не имеет над ним власти.

Он был задержан на таможне весной 2011 года, когда пытался ввезти во Францию €1,5 млн, и впоследствии обвинялся по так называемому "делу Карачи", в посредничестве во взятках и незаконных вознаграждениях при продаже французских подводных лодок Пакистану в 1994 году. В июне 2020 года он был приговорен за это к пяти годам заключения, но сумел скрыться и теперь находится в Ливане. Почувствовав себя в безопасности, он атаковал одного из следственных судей, упорного преследователя Саркози Сержа Турнера. Тот пытался "заставить меня утверждать вещи, которые полностью противоречили моим словам… Финансирования президентской кампании Саркози не было",- утверждает Зиад Такиеддин.

"Правда наконец-то открывается. За семь с половиной лет расследование не обнаружило ни малейшего доказательства какого-либо незаконного финансирования",- отреагировал на его интервью Николя Саркози в Facebook.

Кому же предназначались чемоданы ливийских денег, если они существовали в реальности? У свидетеля есть на это ответ: Все, что я сделал, это отдал €5 млн наличными Клоду Геану в соответствии с условиями контракта между Францией и Ливией". По его словам, контракт был тайным, поскольку "касался компьютерной безопасности и предполагал обучение во Франции ливийских специалистов по информатике".

Клод Геан, глава избирательного штаба Саркози, затем генеральный секретарь Елисейского дворца и министр внутренних дел в последние годы подозревается во многих махинациях. Он стал, к примеру, обвиняемым в деле о незаконных премиальных выплатах в МВД и был приговорен по кассации в 2019 году к двум годам тюрьмы (из них к году - условно). Похоже, его защищать в этом деле не собираются. Но следствие не способно установить прямую связь господина Геана с его руководителем Саркози в саге с "чемоданами Каддафи".

История с нелегальным финансированием избирательной кампании была подана со слов Зиада Такиеддина в марте 2012 года журналистами французского агентства Mediapart, известного своими расследованиями. Оно занимает позиции на левом фланге французской прессы и, несомненно, действовало как из приверженности независимой журналистике, так и для того, чтобы успешно торпедировать новую избирательную кампанию Николя Саркози. На выборах 6 мая 2012 года он проиграл президентские выборы социалисту Франсуа Олланду.

Сейчас очевидно, что у следствия нет неопровержимых доказательств вины бывшего президента. Французские журналисты не спешат, однако, снимать с него подозрения опираясь на одно лишь интервью французско-ливанского махинатора, который, по словам наблюдателей, обычно "врет как дышит".

Но подвергая сомнению его нынешние заявления, следователи неизбежно рождают недоверие к его первым откровениям 2012 года. Он повторял их и в 2016, и в 2018 году, а теперь от них так же во всеуслышание отказывается. "Главный обвинитель признает свою ложь. Следствие, опирающееся только на заявления Зиада Такиеддина, сегодня находится в полном тупике",- поздравляет себя Николя Саркози.