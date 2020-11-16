Электронный туман: под Калининградом разместили новый комплекс помех

Он защитит регион от чрезмерно пристального внимания разведки стран НАТО

Центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота под Калининградом одним из первых в стране получил новейший мобильный комплекс постановки помех. Он предназначен для противодействия авиаразведке противника, сообщили «Известиям» источники Минобороны. Этот регион всё чаще становится объектом пристального внимания разведслужб НАТО. А в сентябре стратегические бомбардировщики США еще и имитировали атаку крылатыми ракетами на российский эксклав. Размещение нелетальных оборонительных систем будет эффективным и недорогим ответом на новые угрозы, считают эксперты.

Морское диво

Поставленный в регион комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предназначен прежде всего для противодействия авиации противника, рассказали источники «Известий» в оборонном ведомстве. Переучивание на него велось представителями производителя непосредственно в военной части. Собеседники не стали уточнять название нового вооружения.

Ранее «Известия» сообщали о планах Министерства обороны направить в Калининградскую область новейший комплекс РЭБ «Дивноморье», принятый на вооружение в 2018 году. Известно, что машина, созданная ВНИИ «Градиент» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), предназначена для постановки помех зарубежным самолетам-радарам и спутниковым системам радиолокационной разведки, вертолетам, беспилотникам и крылатым ракетам.

Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По сообщению разработчиков, новые комплексы позволят заменить в войсках сразу несколько типов техники, стоящей сейчас на вооружении. Среди них назывались такие средства РЭБ, как «Москва-1», «Красуха-2» и «Красуха-4». В отличие от них комплекс «Дивноморье» полностью помещается на одной машине, что позволяет быстро перемещать его и оперативно разворачивать в нужном месте.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что самолеты стран НАТО всё чаще не только ведут разведку, но и имитируют ракетные удары по российской территории. Истребители ВКС и ВМФ несколько раз поднимались на перехват и сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52, участивших визиты в Балтийское море.

Развертывание новых средств РЭБ — недорогой, но эффективный ответ на активизацию НАТО в регионе, в частности, на имитационные удары американских В-52 и размещение в Польше новых дронов радиоразведки, рассказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. По его мнению, в случае агрессии против эксклава российские силы смогут просто выключить системы управления в Польше, Прибалтике, а также над акваторией Балтийского моря.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

— Размещение этого нелетального оружия позволит блокировать всё, что основано на радиоэлектронике, — пояснил эксперт. — Это создаст условия, при которых противнику будет невозможно оценивать ситуацию, как оперативную, так и тактическую. При применении системы РЭБ создается «туман», в котором невозможно понять, что происходит. Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников.

Воздушные вызовы

12 ноября министерство обороны Польши распространило фото американских дронов MQ-9 с новейшим комплексом радиоразведки, поступившим на вооружение только в прошлом году. Аппаратура беспилотников способна автоматически обнаруживать и наносить на электронную карту местности источники радиосигналов военного назначения.

Эти тяжелые беспилотные разведчики 52-й экспедиционной операционной группы ВВС США разместили рядом с Калининградской областью в 2018 году. Кроме действий с польских авиабаз технику авиагруппы временно перебрасывали также в Румынию и Эстонию. Пентагон не скрывает, что задачей подразделения стало постоянное отслеживание российской военной активности на Балтике и вокруг Калининграда.

Дрон MQ-9 с новейшим комплексом радиоразведки Источник изображения: Фото: Polish MoD

Практически каждый перелет ВКС в этом регионе сопровождается истребителями НАТО, постоянно дежурящими на аэродромах прибалтийских государств. При этом страны Балтии регулярно обвиняют воздушно-космические силы России в нарушении границ.

Российские власти на высшем уровне предлагали снизить взаимную напряженность в регионе, договорившись об обязательном использовании военной авиацией передатчиков-транспондеров. В этом случае они стали бы хорошо видны даже на гражданских радарах. Но эта инициатива уже несколько раз отвергалась представителями альянса.

В начале этого года Польша подписала контракт на приобретение у США партии из 32 новейших истребителей пятого поколения F-35А. Среди возможных мест их размещения рассматривались авиабазы в Мальборке или Миньске-Мазовецком, расположенные неподалеку от границ России и Белоруссии. Но затем было принято решение дислоцировать их рядом с Германией, вне дальности поражения вооружений, имеющихся под Калининградом.

Центр помех

В Калининградской области — из-за положения и стратегического значения — размещена одна из сильнейших группировок РЭБ в России. Ее ядро составляет 841-й отдельный Центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота. По своим возможностям он соответствует полку аналогичного назначения в Сухопутных войсках. Но есть и вооружение, специфичное для задач ВМФ.

Так, в конце 2018 года в Калининградскую область перебросили мощный комплекс «Мурманск-БН». Его аппаратура, размещенная на семи тяжелых многоосных автомобилях, позволяет создавать помехи для средств связи на дальности до 5 тыс. км, в том числе для кораблей. При идеальных условиях прохождения сигнала дальность действия может возрасти до 8 тыс. км. Собственные средства РЭБ имеются и в составе 11-го армейского корпуса береговых войск.

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как отмечает Министерство обороны, в функции специалистов по радиоэлектронной борьбе Балтийского флота входит не только постановка помех, но также сбор и анализ разведывательной информации, полученной при наблюдении электромагнитного излучения в диапазонах коротких и ультракоротких волн.

Кроме средств РЭБ в Калининградской области в последние годы активно обновляются и обычные вооружения. В российский эксклав на Балтике за последние годы поступило несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Флотская авиация получила многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные вертолеты Ка-27М. Танковые подразделения армейского корпуса меняют устаревшие Т-72Б на их новейшую модификацию Т-72Б3М, лучше защищенную и с большей огневой мощью. Ракетная бригада перевооружена на дальнобойные «Искандер-М» с баллистическими и крылатыми ракетами.

Антон Лавров