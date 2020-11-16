В Иране назвали «Аль-Каиду» американским продуктом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг появившиеся в СМИ США утверждения о якобы ликвидации «израильским спецназом» одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в России) в Иране, вместе с тем опровергнув любое присутствие членов этой организации на территории Исламской Республики.

В МИД Ирана порекомендовали американским изданиям «не попадаться в ловушку голливудских сценариев официальных лиц США и сионистского режима», передаёт государственное информагентство IRNA.

Хатибзаде указал, что «Аль-Каида» является «результатом ошибочной политики Соединённых Штатов и их союзников в регионе». По его словам, время от времени Вашингтон и Тель-Авив, «стремясь избежать ответственности за преступную деятельность «Аль-Каиды» и других террористических групп в регионе, лгут и передают ложную информацию средствам массовой информации».

«Несомненно, такие обвинения укладываются в контекст всеобъемлющей экономической, разведывательной и психологической войны против Ирана, и СМИ не должны стать платформой для публикации целеустремлённой лжи Белого дома против Ирана», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.