Войти
Военно-промышленный курьер

В Иране назвали «Аль-Каиду» американским продуктом

232
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг появившиеся в СМИ США утверждения о якобы ликвидации «израильским спецназом» одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в России) в Иране, вместе с тем опровергнув любое присутствие членов этой организации на территории Исламской Республики.

В МИД Ирана порекомендовали американским изданиям «не попадаться в ловушку голливудских сценариев официальных лиц США и сионистского режима», передаёт государственное информагентство IRNA.

Хатибзаде указал, что «Аль-Каида» является «результатом ошибочной политики Соединённых Штатов и их союзников в регионе». По его словам, время от времени Вашингтон и Тель-Авив, «стремясь избежать ответственности за преступную деятельность «Аль-Каиды» и других террористических групп в регионе, лгут и передают ложную информацию средствам массовой информации».

«Несомненно, такие обвинения укладываются в контекст всеобъемлющей экономической, разведывательной и психологической войны против Ирана, и СМИ не должны стать платформой для публикации целеустремлённой лжи Белого дома против Ирана», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Похожие новости
25.01.2017
Небо Израиля охраняют российские комплексы ПВО (видео)
24.08.2015
В небе над Жуковским
14.08.2015
Очередь не занимать
07.08.2012
Российская внешняя политика с точки зрения интересов ОПК
02.08.2012
От лазера до мухобойки
11.03.2012
Удар Израиля по Ирану: проблемы и шансы на успех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников