Цунами от ядерного «Посейдона» могут смыть Америку

В США обеспокоены созданием в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Вашингтон опасается, что в случае военного конфликта Россия будет применять их без оглядки на «правовые нормы».

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Он выразил опасение, что «Посейдоны» будут использоваться для затопления американских городов при помощи ядерных цунами.

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», - цитирует Форда РИА Новости.

Представитель Госдепа также посетовал, что у Москвы на вооружении по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».