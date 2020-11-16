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Цунами от ядерного «Посейдона» могут смыть Америку

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США обеспокоены созданием в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Вашингтон опасается, что в случае военного конфликта Россия будет применять их без оглядки на «правовые нормы».

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Он выразил опасение, что «Посейдоны» будут использоваться для затопления американских городов при помощи ядерных цунами.

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», - цитирует Форда РИА Новости.

Представитель Госдепа также посетовал, что у Москвы на вооружении по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
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Ядерный щит
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