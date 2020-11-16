NI рассказал об "экспортном хите" среди российского оружия

Танк Т-90А на командно-штабных учениях "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр".

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке, считает издание National Interest.

Как отмечает издание, Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики позднесоветских танков, которые National Interest называет лучшими в своем классе.

"По сути, идея Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80", — указывается в статье.

Издание отмечает трехуровневую систему защиты танка и универсальное вооружение.

"Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире", — приходит к выводу National Interest.

Как указывают авторы статьи, Т-90 и его варианты, которые стоят на вооружении более чем десятка стран уже на протяжении 30 лет, являются мощным напоминанием, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.