Войти
Интерфакс-АВН

Британский флот проследил за прохождением российского боевого корабля через Ла-Манш

308
0
0
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Лондон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - - Британский сторожевик HMS Tyne отследил прохождение через пролив Ла-Манш вблизи Соединенного Королевства корабельного отряда во главе большим противолодочным кораблем (БПК) Северного флота России "Вице-адмирал Кулаков", следует из данных международной системы контроля за передвижением судов (AIS).

Британский сторожевой корабль сопровождал БПК "Вице-адмирал Кулаков" вплоть до его захода в акваторию Северного моря.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что в субботу утром "Вице-адмирал Кулаков" прошёл самую узкую часть пролива Ла-Манш (между Британией и Францией) - Па-де-Кале по пути в Северное море.

"Вице-адмирал Кулаков" в сопровождении танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Алтай" неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. "Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска четыре с половиной месяца назад. За это время он прошёл более 25 тысяч морских миль и совершил заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и Сирию. В течение трёх месяцев корабль действовал в Средиземном море.

Как сообщал 10 ноября Королевский флот, сторожевой корабль HMS Tyne также провел слежение за двумя российскими кораблями, действовавшими вблизи побережья Шотландии.

"Патрульный корабль вел наблюдение за действиями российского разведывательного корабля "Виктор Леонов" и обеспечивавшего его танкера "Сергей Осипов", которые находились в заливе Мори-Ферт", - говорилось в сообщении.

По мнению британского Королевского ВМФ, российские военные корабли укрывались в заливе от шторма "Эйден". При этом была зафиксирована дозаправка российского разведывательного корабля перед тем, как танкер "Сергей Осипов" покинул воды вблизи британских берегов.

Все это время HMS Tyne находился вблизи, наблюдая российскими военными кораблями.

По сведениям сайта Hi Sutton, ссылающегося на спутниковые снимки, российские военные корабли находились в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут, где располагаются патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, а также истребители Typhoon дежурных сил ПВО, используемые, в том числе, для "перехвата" российских бомбардировщиков во время выполнения их полетов вблизи Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Великобритания
Греция
Кипр
Россия
Сирия
Франция
Продукция
EF-2000
P-8 Poseidon
Проекты
RCPV
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
05.03.2014
Накануне большой войны
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников