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Корреспондент (Украина): США опасаются "Мертвой руки" России

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © РИА Новости,

В Госдепартаменте США опасаются российского комплекса Периметр, который на Западе получил название "Мертвая рука", который отвечает за управление ответным ядерным ударом. Об этом говорится в докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.

В докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда рассматриваются аспекты морали и международного права в контексте ядерного разоружения.

"Вопросы могут также возникнуть в связи с так называемым Периметром или "Мертвой рукой" - системой, которая, согласно данным некоторых СМИ, была создана Советским Союзом в 1980-е годы, и, судя по всему, была оставлена на вооружении. Ее наличие, судя по всему, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)]", - говорится в докладе.

"Если предположить, что эта система действительно существует и работает так, как о ней сообщалось, то, если в условиях кризиса ее активирует высшее командование, Периметр, судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России, и его компьютерный мозг не сможет после этого установить связь с Генштабом", - так Форд пояснил принцип работы системы.

"У любого, кто обеспокоен вопросами морали применительно к ядерным вооружениям, явно возникнут неприятные вопросы по поводу Периметра", - добавил он.

Отметим, комплекс Периметр, по данным СМИ, в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях может принять самостоятельно или с минимальным участием человека.

Напомним, Вашингтон и Москва близки к подписанию компромиссного соглашения по договору о вооружениях. Продолжаются переговоры по условиям соглашения.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
США
Украина
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Периметр
Ядерный щит
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