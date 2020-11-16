Путин наградил орденом Мужества летчиков сбитого Ми-24

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении.

9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несли потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.