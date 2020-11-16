Binkov Battlregrounds (Хорватия): российский танк Т-14 «Армата» будет господствовать на полях сражений?

Автор детально, иллюстрируя свои аргументы фрагментами видео, объясняет, в чем новый российский танк превосходит, а в чем уступает западным моделям. Звучат подробные характеристики броневых листов, вооружения, датчиков и приборов таких танков, как «Абрамс», «Леопард», «Леклерк». Никакого национализма, только техника.

Введение

Т-14 - это новейший российский танк. Первые машины запущены в серийное производство для передачи российской армии. Танк создавался в рамках программы "Армата" с 2009 года. Русские надеются, что он положит начало новой эпохе в танковых боях. Однако многие технологии и конструкторские решения из числа тех, что мы видим в Т-14, появились намного раньше.

Посмотрите это видео, чтобы понять, как Т-14 выглядит на фоне основных танков НАТО.

История и конструкция танка

Танки с простой радиосвязью в годы Второй мировой войны побеждали более мощные машины, которые такой связью не обладали. Связь чрезвычайно важна.

Российский танк под названием "Объект 195" производства предприятия "Уралвагонзавод", который сконструировал Т-14, является его очевидным предшественником. Иногда "Объект 195" называют танком Т-95. У этой машины необитаемая башня, а экипаж из трех человек размещается в корпусе. Этим он похож на Т-14. Прежде всего обозреватели отмечают такую особенность танка как экипаж из трех человек. При этом они задаются вопросом: почему же в таком случае у него такая большая башня? Но снаружи мы видим только тонкие стальные листы кожуха. Настоящая броня находится внизу на корпусе, и в этом Т-14 очень похож на "Объект 195". Давайте еще раз посмотрим на этот танк. Важно отметить его орудие калибра 152 миллиметра. У Т-14 калибр пушки 125 миллиметров. Если посмотреть на Т-14 сбоку, становится ясно, что башня у него не такая уж и объемистая. Она высокая, это так, но сделано это для придания танковой пушке большего угла склонения по сравнению с советскими моделями. Угол склонения всегда был слабым местом у советских танков, но в те времена важнее всего был низкий силуэт боевой машины. Сегодня танки должны подходить для ведения боевых действий в городских условиях. Кроме того, у противника появилось высокоточное управляемое оружие, а поэтому сохранение низкого силуэта любой ценой становится весьма неэффективным подходом.

У Т-14 широкая башня. Причина тому - различные компоненты и узлы, приборы обнаружения и датчики, находящиеся вне брони и смотрящие вперед и назад. Снизу расположен комплекс активной защиты. Бронированная часть башни выглядит примерно так. Тыльная часть башни бронирована слабо, поскольку она служит в качестве места хранения боеприпасов, как у некоторых западных танков.

Сравнение с советскими танками. Вес и мощность

Но прежде чем перейти к сопоставлению Т-14 с основными танками НАТО, надо сравнить эту машину с советскими танками Т-80 и Т-90.

Во-первых, он больше, о чем свидетельствуют официальные данные "Уралвагонзавода". Очевидно, что одним из требований конструкторов было сохранить такую же ширину танка, как у более старых моделей, однако новая модель существенно длиннее, если сравнивать ее с советскими танками. Даже бронированная часть Т-14 без кожуха больше. Ширина танка с боковой броней составляет 3 820 мм, длина с пушкой 10 435 мм, а высота 3 218 мм вместе с башенным пулеметом. В 2019 году была утечка информации, и стало известно, что вес танка равен 55 тоннам. Потом появилась официальная информация, которая соответствует предположениям.

Свой анализ может проводить кто угодно, потому что имеются многочисленные фотографии высокого качества. Можно рассчитать общую площадь соприкосновения гусениц с землей, и на этом основании посчитать вес машины. Получится цифра от 53 до 56 тонн.

Почему так важен вес? Он относится к одной из самых значимых характеристик каждого танка. Уровень тактической мобильности обычно зависит от того, по какой местности может передвигаться танк. Если удельное давление на грунт слишком большое, танку трудно передвигаться по мягкой почве. В целом, чем ниже этот показатель, тем лучше. Вес Т-14 в 55 тонн говорит о том, что у него удельное давление сопоставимо с "Абрамсом" и последними моделями танка Т-80.

Западные танки становятся все тяжелее. Предпринимаются определенные усилия для снижения показателя удельного давления, однако эффект от них ничтожен. Здесь следует отметить, что на некоторых типах грунта большое значение имеет количество катков, размер и расстояние между ними. Важное примечание. "Абрамс А2С" является последней модернизацией, и в этом году танк начал понемногу поступать в американские войска. TES стал модернизированной, но не оптимизированной версией танка "Челленджер". Вес у него после модернизации может стать меньше на пять тонн. "Леопард 2А7" - это новейший вариант немецкого танка.

Итак, Т-14 существенно отличается от прежних российских моделей по весу, однако западные образцы в последнее десятилетие стали существенно тяжелее.

Еще одна важная характеристика - это мощность двигателя. К счастью, эти данные "Уралвагонзавод" не скрывает. Он заявил, что мощность двигателя у Т-14 - 1 500 лошадиных сил. Зная мощность и вес, легко можно вычислить удельную мощность двигателя, которая является отношением мощности к массе.

Скорость сама по себе не является исключительно важной характеристикой, но мы все равно представили эти данные, так как производитель Т-14 их официально опубликовал.

У Т-14 более высокие и длинные гусеницы по сравнению с предыдущими российскими моделями. Они помогают ему лучше преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия, такие как стенки, рвы и траншеи.

У всех предыдущих российских моделей танков было по шесть катков с каждой стороны. У Т-14 их по семь из-за увеличения длины корпуса - как у "Леопарда 2" и "Абрамса".

Броневая защита

Вес также указывает на степень защиты. Общий защищенный броней объем у Т-14 меньше, чем у натовских танков. Если бы вес у них был одинаков, это означало бы, что у Т-14 больше брони на единицу объема.

Лобовая броня у Т-14 во многом похожа на Т-90. У Т-14 такая же ширина, примерно такая же площадь башни и немного больше высота корпуса. По всей вероятности, Т-14 может себе позволить более мощную лобовую броню. У нас нет точных данных по толщине стали, поэтому никаких сравнений по этим показателям мы проводить не можем. Приходится довольствоваться оценками.

Сравним Т-14 и "Абрамс". Если говорить о броневой защите, то они весьма близки друг к другу по эквиваленту толщины броневого листа. По лобовой защите башни показатели у Т-14 на 0-10% ниже, чем у "Абрамса", а по лобовой защите корпуса они ниже уже на 15-25%, в зависимости от типа снаряда: кумулятивного или бронебойного. Если исходить из того, что лобовую броню у Т-14 можно усилить на 10%, то получается, что по броневой защите Т-14 сопоставим с последними моделями "Абрамса".

Но мы не можем сказать, лучше или хуже у Т-14 состав броневой защиты, потому что в открытых источниках отсутствует достоверная информация на сей счет. В Т-14 используется система динамической защиты нового поколения под названием "Малахит", но возможно, это неверное название. Броня - не единственное средство защиты танков, которые все чаще полагаются на активную защиту. Комплекс активной защиты танка Т-14 называется "Афганит". В нем используются радары и оптические пеленгаторы предупреждения об угрозах. Они следят за подлетающими снарядами, как управляемыми, так и неуправляемыми, и применяют средства защиты. Это может быть противодействие с разрушением или без разрушения цели. В передней части танка расположены цилиндры, прикрывающие башню спереди и отчасти с боков. Они выстреливают металлические элементы, которые повреждают или уничтожают подлетающие снаряды. Очевидно, что они не в состоянии защитить танк от всех угроз, поскольку являются фиксированными и расположены горизонтально. Поэтому в бою башня танка будет часто поворачиваться в сторону подлетающих снарядов, чтобы задействовать комплекс активной защиты. Согласно имеющейся информации, у Т-14 есть также средства противодействия без разрушения цели, но о них мало что известно. По идее, танковый излучатель электронных сигналов должен выводить из строя электронику подлетающего реактивного снаряда. Насколько эффективно эта система работает, можно только догадываться. Система противодействия с разрушением цели действует против ракет и кумулятивных снарядов, которые медленнее. Но есть информация, что "Афганит" в состоянии бороться и с новыми типами боеприпасов, такими как бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС). Однако доказательства этого отсутствуют. Такие кинетические боеприпасы очень твердые и прочные, так что даже если "Афганит" своевременно на них среагирует, степень противодействия БОПСу будет ограниченной. Такой боеприпас гарантированно попадет по танку, однако траектория сердечника может незначительно измениться, а это повлияет на его эффективность.

Страны НАТО проводят испытания аналогичных систем противодействия с разрушением цели. На 260 танках "Абрамс" в настоящее время устанавливается израильская система активной защиты "Трофи". На кадрах видны довольно крупные контейнеры, в которых она находится. Эта система увеличивает вес танка на три с половиной тонны, а площадь прикрытия у нее больше, чем у "Афганита". Но с быстрыми снарядами типа БОПС она не может эффективно бороться, и у нее меньше элементов перехвата.

Танки "Леопард" находятся на вооружении во многих странах, а поэтому появление у них единой системы активной защиты маловероятно. Но разные страны предпринимают шаги в этом направлении. Правда, европейцы не очень торопятся. Это касается и британцев. У них в настоящее время нет четкой программы по оснащению такой системой активной защиты своих танков "Челленджер". Командованию британских вооруженных сил рекомендовано установить на модернизированных машинах "Челленджер-2" системы противодействия без разрушения цели, которые ставили бы помехи подлетающим ракетам. Но специалисты ничего не говорят о системах противодействия с разрушением цели.

Темпы производства Т-14 в России невелики, и поэтому вполне возможно, что к 2025 году у США будут сотни танков "Абрамс" с системой активной защиты с разрушением цели, а у России танков Т-14 будет гораздо меньше.

Броневая защита - это не только противодействие кумулятивным снарядам и разрушению танковой брони. Проникая внутрь танка, кумулятивная струя и сердечник БОПС создают осколки, которые поражают экипаж. Правда, БОПС создает гораздо меньше осколков. Но при пробивании брони возникает мощная ударная волна, которая поражает личный состав и повреждает оборудование, находящееся в башне. Но у Т-14 башня необитаемая, а поэтому даже если башню пробьет снаряд, есть немало шансов, что машина сохранит работоспособность, а экипаж останется жив, не получив никаких повреждений. Экипаж Т-14 из трех человек размещается в бронекапсуле в корпусе танка. Они могут пострадать, если снаряд пробьет корпус, но шансов на выведение танка из строя меньше. Более того, его можно будет отремонтировать и вновь задействовать в бою. Боевой опыт израильтян показывает, что защита экипажа имеет огромное значение. Хотя в последние десятилетия большое количество израильских танков было выведено из строя, многие из них удалось восстановить, потому что противотанковые снаряды не нанесли им катастрофический ущерб. Исключение может составлять пожар внутри танка и детонация танкового боекомплекта, о чем свидетельствует советский опыт. Советские танки небольшого размера, и там было мало места для снарядов. Поэтому танкисты рассовывали боеприпасы повсюду, где только можно, не ограничиваясь местом хранения боекомплекта возле днища танка. Они могли сдетонировать при попадании вражеского снаряда, и в этом случае танк разносило на куски в доли секунды.

У Т-14 осталось пустое пространство в центре внутренней полости боевой машины для хранения боекомплекта в корпусе. У Т-90 базовой модели 22 снаряда хранятся в автомате заряжания, и еще 20 распределены по корпусу. О боекомплекте Т-14 ничего не известно, но он у него вряд ли меньше, чем у Т-90. Дополнительные снаряды у Т-14 хранятся вокруг башни, и поэтому не могут причинить большого вреда экипажу. У большинства натовских танков боекомплект тоже размещается в корпусе. У "Леопарда 2" внутри корпуса размещается 27 снарядов, а еще 15 находятся в готовности к использованию в башне. У французского "Леклерка" 22 снаряда размещаются в автомате заряжания в башне, и 18 в корпусе. У "Абрамса" в корпусе хранится шесть снарядов, а в большом изолированном отсеке башни 36 боеприпасов.

Детонацию боекомплекта называют серьезным недостатком российских танков, однако у Т-14 эта опасность будет сведена к минимуму. Она будет выше, чем у "Абрамса", но примерно на уровне "Леопарда 2" и "Леклерка".

У "Челленджера 2" боекомплект тоже хранится под башней. Что касается Т-14, то его экипаж может выжить даже после прямого попадания вражеского снаряда в боекомплект танка, так как он имеет вышибные броневые панели, а танкисты сидят отдельно от боекомплекта.

Датчики и приборы

Прежде чем начать разговор об огневой мощи и поражающем действии, давайте поговорим о больной теме. У всех танков есть различные датчики и приборы обнаружения, позволяющие наблюдать за обстановкой. В современном танке у командира есть собственная стойка с датчиками, которая вращается независимо от башни. Там размещаются различные высокоточные оптические приборы. У наводчика имеется собственный перископический прицел и набор приборов обнаружения, которые крепятся к башне. У механика-водителя тоже есть перископы. Глядя в них, он видит, что происходит впереди, и может прикрыть переднюю половину танка. У него также есть экраны, помогающие оценить обстановку. На них он видит тепловизионные изображения и изображения с камеры заднего вида. Все вышеупомянутое является нормой для такого танка как "Абрамс". Вы можете заметить, что речи о прямой видимости не идет. Везде только перископические прицелы или камеры, проецирующие изображение на экраны.

Так выглядит место командира танка "Абрамс". Он пользуется различными экранами. Наверху все-таки есть люки для прямого обзора, и командир может смотреть через них. Но они крошечные, а в современном бою обойтись без датчиков невооруженным глазом будет очень непросто. Сегодня цели поражаются на расстояниях, недоступных человеческому зрению.

У Т-14 примерно такое же как и у "Абрамса" количество оптических приборов для прицеливания, вождения танка и так далее. Плюс к этому ведется видеотрансляция с простых камер, установленных по всему танку. Это и камера заднего вида, как у "Абрамса", и лючки наблюдения возле люка командира. Следовательно, обзор из Т-14 приблизительно такой же, как и из "Абрамса".

Но камеры могут выйти из строя. Если будут повреждены приборы прицеливания у натовского танка или у Т-14, пользы от них будет немного. Системы дистанционного сбора данных более или менее одинаковы, и у них аналогичные уровни защиты. Камера ли это, или конец перископического прицела механика-водителя, там в любом случае имеется защитный экран. Если в бою такой экран разобьется, обзор через такой прибор будет существенно затруднен. Это относится и к перископическим прицелам, и к защищенным экраном камерам.

Вооружение

У Т-14 на одного члена экипажа меньше, чем у большинства натовских танков. Это одновременно и проклятие, и счастливый дар. Требуется меньше места, и поэтому танк можно делать меньше по размеру и по весу. Надо готовить меньше танкистов, а это тоже плюс. Но когда меньше членов экипажа, труднее проводить ремонт на поле боя. А если вести стрельбу надо в высоком темпе, автомат заряжания не может сравниться с заряжанием вручную.

Т-14 имеет автомат заряжания, который наверняка быстрее, чем у Т-90, и такой же быстрый, как у танка "Леклерк". Но он все равно отстает от показателей "Абрамса" и "Леопарда 2". Конечно, снаряды бывают разного веса, и люди устают, когда надо быстро подавать снаряды весом в 23 килограмма. Поэтому в ходе боя заряжающий будет действовать все медленнее и медленнее.

Русские экспериментируют со 152-мм орудиями, а страны НАТО с пушками калибра 130 и 140 мм, у которых снаряды еще тяжелее. Так что в будущем обе стороны наверняка будут пользоваться автоматами заряжания. Но на сегодня 152-миллиметровая пушка только проходит испытания, и Т-14 запустят в производство со 125-мм орудием.

Бронепробиваемость обычно складывается из трех основных факторов. Это скорость, размер и конструкция снаряда. По конструкционным характеристикам российские боеприпасы отставали от натовских. Прежние российские бронебойные оперенные подкалиберные снаряды БОПС были ограничены размером автомата заряжания, и были короче натовских. Ситуацию удалось исправить благодаря снарядам "Свинец" и новому автомату заряжания. Но "Свинец" по длине все равно немного отстает от американских снарядов.

Длина влияет на конструкцию и ударную силу боеприпаса. Если пушка большего калибра, как у русских, у нее как правило более тяжелый снаряд. Это хорошо, если массу можно идеально распределить в длинном сердечнике. Бронепробиваемость у российских боеприпасов обычно ниже, хотя с появлением "Свинца" отставание удалось свести к минимуму. А еще многое зависит от скорости полета снаряда. Пушка, установленная в Т-14, на сегодня является самой мощной в мире среди находящихся в серийном производстве танков.

У "Леопарда 2" пушка имеет длинный ствол, что немного компенсирует недостатки конструкции боеприпаса за счет увеличения скорости снаряда. Конструкторы Т-14 пошли таким же путем, сделав очень длинное орудие с высоким давлением в стволе. Вполне вероятно, что у будущих образцов "Абрамса" тоже будет более длинная пушка, но пока никаких контрактов на внесение изменений в конструкцию не подписано.

Но все разговоры о танковых орудиях бесполезны, так как мы имеем очень мало информации, и актуальные данные о бронепробиваемости получить невозможно.

В США уже используется новый боеприпас, отличающийся от А3, а русские ведут работы по созданию снаряда нового поколения "Вакуум". Но достоверной информации об этом нет.

Достаточно сказать, что и Т-14, и танки НАТО способны пробить друг друга, если попадут в наименее защищенные части танка противника на передней поверхности, или если расстояние будет достаточно близким. Что касается попаданий в самые толстые части брони с расстояния 2 километра и более, то здесь ситуация выглядит иначе. Она напоминает последние годы холодной войны, когда лучшие американские и советские танки не могли пробить друг друга. На эту тему рекомендуем вам посмотреть другие наши видео.

Но огневая мощь это лишь часть поражающего действия. Для начала надо найти, распознать и поразить цель. А в этой области российские конструкторы прежних поколений немного отставали. Это относится к танку Т-90МС, чья оптика и датчики на целое поколение отставали от натовских. К сожалению, у нас просто нет достоверных источников, чтобы изложить характеристики и особенности прицельных систем Т-14. Естественно, определенные усовершенствования вполне вероятны с учетом того, что сейчас у нас 2020 год.

США работают над созданием варианта M1A2D с усовершенствованными возможностями системы наведения. Поставки в войска начнутся через несколько лет.

Борьба с противником на расстоянии зависит от многих переменных. Что касается инфракрасных датчиков, то Т-14 немного отстает от натовских танков. При дневном свете в ясную погоду это отставание не влияет на точность попадания на эффективной дальности стрельбы. А попасть в движущуюся цель с расстояния нелегко даже современным танкам. Т-14, как и другие российские машины, наверняка будет использовать управляемые ракеты, пуск которых осуществляется через ствол главного орудия. Это увеличивает точность попадания и дальность стрельбы. Такие ракеты в меньшей степени подходят для борьбы с танками, но все равно могут оказать воздействие на обстановку на поле боя.

На самом деле, борьба с другими танками вряд ли будут занимать главное место в современной войне с участием Т-14 и натовских танков. Просто в такой войне есть множество других угроз и задач, которыми придется заниматься. Это и огневая поддержка пехоты, и разрушение долговременных огневых сооружений, и борьба со слабо бронированной техникой, и даже поражение низколетящих вертолетов.

Подводя итог, можно сказать, что Т-14 - это большой шаг вперед для российских танковых войск. В некоторых отношениях он современнее натовских танков. У него наверняка немного выше тактическая подвижность. Он также имеет приличную дальность хода. "Абрамс" в этом отношении хуже всех со своим пожирающим топливо газотурбинным двигателем, потому что ему приходится чаще делать остановки для дозаправки.

Т-14 немного уже и легче, а поэтому его проще перевозить по воздуху, по железной дороге и морем. Кроме того, немного больше мостов подходит для передвижения по ним Т-14 по такому показателю как грузоподъемность. Что касается броневой защиты, то она у Т-14 примерно такая же, как у лучших танков НАТО. Говорить об активной защите труднее, но если давать примерную оценку, то она имеется у обеих сторон. Что касается живучести экипажа, то здесь преимущество на стороне Т-14. Русский танк может немного отставать по такому показателю как поражающее действие, поскольку не все его приборы обнаружения сопоставимы с натовскими в разных условиях видимости. Если говорить о борьбе с танками, то орудийные боеприпасы у Т-14 не такие мощные, как американские, но они ни в чем не уступают европейским. Но что касается огневой мощи на поле боя в целом, то Т-14 никому не уступает. В определенном смысле это озападненная конструкция танка, приспособленная к условиям России, хотя здесь налицо попытка пойти дальше сегодняшних конкурентов. К сожалению для России, высокая стоимость танка исключает его производство в больших количествах. Т-14 вряд ли станет основой российских танковых войск в следующем десятилетии.

Редакция Binkov's Battlegrounds