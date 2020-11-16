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ТАСС

Командующий миротворцами РФ заявил, что в Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела

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Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов подчеркнул, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ни одного выстрела не слышно в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе, обстановка стабилизируется. Об этом сообщил журналистам командующий миротворческой группировкой РФ в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Самое главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется", - отметил он.

7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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