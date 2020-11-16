Полёт пары Ми-24П на бреющем: когда ниже уже невозможно

«Летели два крокодила — один зелёный, другой на север. Сколько весит килограмм гвоздей, если козыри — бубны?» Старая шутливая загадка приходит на ум, но вряд ли применима в данном случае — «Крокодилов» Ми-24П два, но летят они вместе, и не акт, что на север, да и камуфляжная окраска ВКС РФ не совсем зелёная. Что привлекает внимание — так это сверхнизкая высота полёта, которая особенно хорошо заметна по вплывающему в кадр второму вертолёту, да по залепленному мошкарой стеклу козырька кабины. Ниже просто некуда! Ролик выложен на Youtube-канале Fighterbomber.