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WarSpot

Летели два крокодила…

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Полёт пары Ми-24П на бреющем: когда ниже уже невозможно

«Летели два крокодила — один зелёный, другой на север. Сколько весит килограмм гвоздей, если козыри — бубны?» Старая шутливая загадка приходит на ум, но вряд ли применима в данном случае — «Крокодилов» Ми-24П два, но летят они вместе, и не акт, что на север, да и камуфляжная окраска ВКС РФ не совсем зелёная. Что привлекает внимание — так это сверхнизкая высота полёта, которая особенно хорошо заметна по вплывающему в кадр второму вертолёту, да по залепленному мошкарой стеклу козырька кабины. Ниже просто некуда! Ролик выложен на Youtube-канале Fighterbomber.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
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