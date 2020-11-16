Путин подтверждает готовность РФ к диалогу о моратории на размещение РСМД

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия открыта к серьезному разговору со всеми заинтересованными странами по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин

"Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе это касается и военно-политической области, где риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Путин, выступая на 15-м Восточноазиатском саммите посредством видеотрансляции.