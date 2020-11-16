Войти
Военно-промышленный курьер

От «Форпоста» спрятаться непросто

413
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделение беспилотных летательных аппаратов Балтийского флота отыскало лодку, затерявшуюся в море у калининградского побережья.

Согласно легенде учений, в этот раз найти требовалось не нарушителя границ, а судно, условно терпящее бедствие.

На первом этапе военнослужащие подразделения БЛА «Форпост» отработали проверку системы электропитания, нанесли на карту план полета и вывели беспилотники с одного из аэродромов Калининградской области в назначенный район.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о мониторинге надводной обстановки. В роли маломерного судна, условно потерявшего ход и подающего сигнал бедствия, была задействована быстроходная лодка.

Несмотря на малые размеры, искомый объект был своевременно обнаружен операторами «Форпоста», а его координаты переданы на берег для проведения операции по оказанию помощи, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Комплекс с БЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с взлетно-посадочной полосы.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Форпост БЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.10.2019
Беспилотники, средства РЭБ и Су-24МР провели разведку в ходе учений ОДКБ в Таджикистане
20.08.2018
ВМФ расширил использование дронов
31.05.2018
В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
11.11.2014
Железное пополнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников