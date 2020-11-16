От «Форпоста» спрятаться непросто

Подразделение беспилотных летательных аппаратов Балтийского флота отыскало лодку, затерявшуюся в море у калининградского побережья.

Согласно легенде учений, в этот раз найти требовалось не нарушителя границ, а судно, условно терпящее бедствие.

На первом этапе военнослужащие подразделения БЛА «Форпост» отработали проверку системы электропитания, нанесли на карту план полета и вывели беспилотники с одного из аэродромов Калининградской области в назначенный район.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о мониторинге надводной обстановки. В роли маломерного судна, условно потерявшего ход и подающего сигнал бедствия, была задействована быстроходная лодка.

Несмотря на малые размеры, искомый объект был своевременно обнаружен операторами «Форпоста», а его координаты переданы на берег для проведения операции по оказанию помощи, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Комплекс с БЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с взлетно-посадочной полосы.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)