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РИА Новости

Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

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МРК "Одинцово" с комплексом "Панцирь-М"
МРК "Одинцово" с комплексом "Панцирь-М".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ со ссылкой на главкома Николая Евменова.

"Малый ракетный корабль "Одинцово" — это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово".


Николай Евменов

Евменов отметил, что "Одинцово" примут в состав ВМФ в конце ноября.

Сейчас экипаж и завод "Пелла" готовят корабль к подъему Андреевского флага.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
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