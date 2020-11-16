Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый корабль, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", успешно завершил государственные испытания, сообщила служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ со ссылкой на главкома Николая Евменова.



"Малый ракетный корабль "Одинцово" — это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово". Николай Евменов

Евменов отметил, что "Одинцово" примут в состав ВМФ в конце ноября.

Сейчас экипаж и завод "Пелла" готовят корабль к подъему Андреевского флага.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.