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Известия.ru

Путин заявил о возросших рисках после выхода США из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии возросли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточноазиатского саммита 14 ноября.

«Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности <...> Мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры», — сказал он.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности.

Как отметил глава государства, для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо слаженно работать, наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов.

Путин добавил, что при этом важно действовать на принципах уважения международного права, учетов интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности.

16 октября Путин предложил продлить другой важный для мировой стабильности договор — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.


В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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