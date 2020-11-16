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WarSpot

ENVG-B и FWS-I: днём, ночью и даже из-за угла

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Источник изображения: warspot.ru

Технологии, которые можно было увидеть разве что в компьютерных играх, и догадываться, что такое есть у спецназа, становятся обыденностью для американских солдат. Вчера, 13 ноября, портал usdefensestory.com сообщил о том, что армия США начала тестирование новых тепловизионных бинокуляров и прицелов.

ENVG-B является дальнейшей модернизацией нашлемного тепловизора ENVG нового поколения, который отображает объекты в тёмное время суток максимально приближённо к привычным цветам. В сочетании с тепловизионным прицелом FWS-I, поддерживающим беспроводную передачу данных, бойцы смогут получать изображение с прицела на бинокуляр и поражать цели, не покидая укрытия, или же из-за угла.

Боец с бинокуляром ENVG-B и винтовкой М4, оснащённой прицелом FWS-I

Источник изображения: usdefensestory.com

Тестирование ENVG-B в сочетании с FWS-I проводят военнослужащие 3-й пехотной бригады 25-й пехотной дивизии. Испытания проходят на военной базе «Казармы Скофилд» (Гавайи). На видео, демонстрирующем этот процесс, показано, как солдаты испытывают новое оборудование в различных комбинациях, а на 7-й минуте можно увидеть, как выглядит тепловизионное изображение для солдата.

Тестирование ENVG-B и FWS-I

Хотя тепловизоры принято считать ночными прицелами, комбинация ENVG-B и FWS-I позволит американским солдатам действовать в светлое время суток при задымлении, тумане и других явлениях, ограничивающих видимость. В дальнейшем планируется адаптировать ENVG-B к возможности приёма изображения с других систем — например, беспилотников.

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