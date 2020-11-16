Минобороны: В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Дороги в Нагорном Карабахе берут под контроль наши армейские правоохранители. "С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сказал, что для выполнения миротворческих задач, а также предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих руководство нашего оборонного ведомства поддерживает постоянные контакты с армейским командованием в Баку и Ереване.

"По прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявил Конашенков.

Пока поводов для упреков в адрес коллег в нашем военном ведомстве не видят. Официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"На 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - заявил генерал Конашенков. В зоне ответственности "Юг", по его словам, выставлены девять таких постов. "В зоне ответственности "Север" после совершения марша из района сосредоточения Мардакерт подразделения 15-й миротворческой бригады к исходу 13 ноября выставили три наблюдательных поста", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в нынешнюю субботу планируется завершить выставление там еще пяти постов. В районах их развертывания наши военные проводят инженерная разведку и оборудуют позиции. А управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта в Степанакерте.

Между тем самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 и Ан-124 продолжают перебрасывать в Ереван подразделения российской миротворческой группировки. Конашенков отметил, что наши ВКС выполнили уже 95 таких рейсов. Только за последние сутки было 22 самолето-вылета.

Юрий Гаврилов