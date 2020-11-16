ВМФ РФ получил очередной патрульный катер "Раптор"

Выход в море на быстроходных патрульных катерах проекта 03160 "Раптор".

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый патрульный катер "Раптор" принят в состав российского флота, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 "Раптор" сегодня принят в состав ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Торжественная церемония приема в состав и подъема Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

"Патрульные катера "Раптор" подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. Их маневренность и скорость хода подняли на новый качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил", - процитировали в Минобороны РФ Евменова.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" серийно строятся на заводе "Пелла" по заказу ВМФ для патрульной службы в прибрежной зоне морей, проливах, устьях рек в свободный ото льда навигационный период.

Катера отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, отмечается в сообщении Минобороны.