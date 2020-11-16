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ТАСС

Россия и Турция планируют продолжить переговоры по Карабаху в ближайшие дни

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Источник изображения: © AP Photo/Lefteris Pitarakis, архив

Время и место их проведения пока не известны

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция завершили в субботу технические переговоры по Нагорному Карабаху и планируют в ближайшие дни их продолжить, сообщает турецкое Минобороны.

"Российская и турецкая военные делегации завершили технические переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближайшие дни", - приводит заявление оборонного ведомства государственное Анатолийское агентство.

В Минобороны Турции при этом не уточнили, когда и где пройдут следующие переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

Российская делегация находится с визитом в Анкаре с 13 ноября. Накануне переговоры провели специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, которые обсуждали сирийскую проблематику. Во второй половине дня прошла встреча в Министерстве национальной обороны Турции, где главным образом обсуждалось перемирие в Нагорном Карабахе.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
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