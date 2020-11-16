Китайская угроза: в Британии опасаются за свою оборонку

В Британии примут меры для защиты оборонки от иностранного влияния

Британское правительство намерено защитить оборонную промышленность страны от китайских инвесторов. Подготовленный для этих целей законопроект во многом повторяет меры, уже принятые в других западных государствах. Европейские страны и их союзники опасаются, что Китай воспользуется вызванным пандемией экономическим кризисом для влияния на геополитическую ситуацию.

Представленный британским правительством законопроект «О национальной безопасности и инвестициях» помимо прочего обращен и к оборонной промышленности. Власти Великобритании рассчитывают, что он может расследовать и влиять на слияния, поглощения и другие виды сделок, потенциально представляющих угрозу для национальной безопасности государства.

Под действие законопроекта попадают искусственный интеллект, робототехника, военные технологии или технологии двойного назначения, спутниковые и космические технологии, а также важнейшие оборонные и другие критически важные поставщики.

Новые полномочия позволяют правительству Британии действовать против инвесторов из любой страны, в том числе из Соединенных Штатов.

«Согласно законопроекту о национальной безопасности и инвестициях, правительство Британии будет применять адресный, пропорциональный подход, чтобы гарантировать, что оно может тщательно изучить, наложить условия или, в крайнем случае, заблокировать сделку в любом секторе, где существует неприемлемый риск для национальной безопасности», - говорится в заявлении британского министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Приобретение чувствительных британских активов и интеллектуальной собственности, а также приобретение компаний отныне регулируется законодательством Великобритании.

Правительство страны заявило, что этот шаг переносит британское законодательство в XXI век.

Отчетность о сделках в секторах, подпадающих под действие закона, будет обязательной, и компании могут столкнуться с большими штрафами, а сделки будут признаны недействительными, если они не получат одобрения со стороны Департамента бизнеса британского правительства.

Попытки Великобритании закрыть дверь для нежелательных инвесторов предпринимаются в первую очередь против китайцев, считают в издании Defense News. И эта растущая тенденция прослеживается и в действиях других западных стран.

Ранее в этом году Соединенные Штаты ввели требования об обязательном уведомлении о сделках, касающихся определенных видов бизнеса, в рамках более широкой программы реформ.

Правительство Австралии также приняло закон, обязывающий иностранных инвесторов запрашивать разрешение на приобретение активов, имеющих чувствительное значение для национальной безопасности страны.

Правительство Великобритании заявило, что полномочия, ожидающие рассмотрения в парламенте страны, аналогичны тем, которые уже имеются у таких союзников Лондона как Франция, Германия и Италия.

Исполнительный директор группы лоббистов компании ADS в области обороны, авиакосмической промышленности и безопасности Пол Эверит приветствовал этот шаг властей, но в то же время указал на важность того, чтобы правительство не сдерживало иностранных инвесторов.

«В планах правительства должен быть установлен соответствующий баланс между введением средств защиты и сохранением в Великобритании привлекательной средой для международных инвестиций», - сказал Эверитт.

Консультант Ховард Уилдон из Wheeldon Strategic Advisory также поддержал действия правительства, но предупредил: «Достаточно ли у него средств и инструментов для воздействия на обстановку? Нам, безусловно, необходимо защитить нашу специализированную отрасль, но мы также должны гарантировать и ожидать, что игровое поле будет оставаться на одном уровне».

«Опасность скупки крайне чувствительных оборонных активов Великобритании, равно как и многих других оборонных компаний европейских стран, со стороны китайцев реально существует», - пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, никакого недостатка в средствах КНР в этом плане не испытывает, и, если не разрабатывать каких-либо законодательных барьеров, в недалеком будущем многие оборонные компании Старого света приобретут явно выраженный китайский акцент.

Как считает собеседник издания, падение мировой экономики может привести к неожиданным результатам.

Пекин, первым оправившись от последствий пандемии, постепенно приходит в себя, начиная скупать стратегические активы США и Европы.

Эксперт напомнил, что рынки в период пандемии обрушились, акции многих компаний обесценились, а государства Запада тратят огромные ресурсы на борьбу с коронавирусом. Китай тем временем рассылает самолеты с гуманитарной помощью, попутно скупая акции важных компаний по сравнительно недорогой цене.

Еще в апреле этого года вице-председатель Еврокомиссии и комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер в разговоре с Financial Times заявила, что страны Евросоюза должны приобретать доли в стратегически важных предприятиях, чтобы противостоять угрозе их поглощения со стороны Китая.

По ее словам, в европейских странах стратегически важная инфраструктура, включая электросети, скоростную железную дорогу, а также морские порты уже плавно переходят в китайские руки.

Аналитики обращают внимание на резкую активизацию процесса по скупке активов в Европе и США.

Экономисты считают, что у компаний из КНР накопилось много наличных денег, и им крайне необходимо инвестировать их с целью диверсификации своего портфеля. Это тем более актуально, что китайский рынок имеет тенденцию к замедлению роста.

«Геополитические последствия пандемии могут быть значительными. Некоторые союзники станут более уязвимыми в ситуации, когда их критическая инфраструктура будет продана», - заявил не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Вовсе не удивительно, что в подобных условиях Великобритания и другие страны Европейского союза предпринимают уже практически экстраординарные меры по защите национальной экономики и, в первую очередь, предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ЕС иногда распространяются и панические настроения, дескать, Китай уже не остановить», - заключил Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок