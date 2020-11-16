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Как космический мусор стал спутником Земли

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Источник изображения: vpk-news.ru

У планеты Земля появился новый временный спутник — объект с индексом 2020 SO. Как сообщает портал Naked-Science, его обнаружила в середине сентября обсерватория Халеакала.

Поначалу данный объект интереса не вызвал — в нем заподозрили небольшой астероид главного пояса. Но более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории — слишком близко к земной орбите.

В связи с этим, 12 ноября Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала заявление, в котором говорится о том, что с большой долей вероятности этот объект имеет искусственное происхождение. В итоге специалисты космического агентства пришли к выводу, что 2020 SO в свое время и был частью неудачной лунной миссии «Сервейер-2».

Этот объект уже вошел в сферу доминирующего гравитационного влияния Земли и станет ее временным спутником. В период до июня 2021 года он совершит вокруг нашей планеты два витка по сложной траектории, а затем снова вернется на солнечную орбиту.

Сотрудники лаборатории полагают, что это всего лишь разгонный блок «Центавр». По советско-российской классификации его можно считать отделившейся второй ступенью.

В далеком 1966 году ракета «Атлас» стартовала с площадки LC-36A на мысе Канаверал. По окончании работы первой ступени «Центавр» с зондом «Сервейер-2» направился к Луне. Так, переход на пролетную траекторию и отделение полезной нагрузки прошли успешно. Но посадка оказалась неудачной: не долетев 130 километров до назначенной точки, зонд потерял ориентацию из-за отказа корректирующего двигателя.

Отделившийся после выработки топлива разгонный блок промчался мимо естественного спутника Земли и вышел на солнечную орбиту. Такие небольшие объекты невозможно эффективно отслеживать, так что «Центавра потеряли. Однако за 54 года ступень снова сблизилась с Землей — и ненадолго станет спутником планеты.

Ранее EADaily сообщало, что в NASA заявили о сенсационном открытии - на освещенной Солнцем стороне Луны обнаружена вода.

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