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Военно-промышленный курьер

Украинская оборонка пересадила «Грады» на КрАЗ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинской промышленности понадобилось 5 лет, чтобы довести до серийного производства местную версию БМ-21 «Град» - РСЗО «Верба».

Как сообщает «Український мілітарний портал», сообщает РГ, в настоящее время решается вопрос об изготовлении первой партии такой техники.

Информация о завершении разработки Харьковским конструкторским бюро машиностроения этой 122-мм реактивной системы залпового огня была обнародована в декабре 2015 года.

Главное внешнее отличие состояло в том, что вместо традиционного вездехода семейства «Урал» пусковая установка смонтирована на КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 и пятиместной кабиной. Масса составляет около 20 000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 85 км/ч.

Еще одной особенностью данной системы является наличие транспортно-заряжающей машины, которая перевозит 80 реактивных снарядов и способна снарядить боекомплектом пакет с направляющими за 10 минут.

«Верба» снабжена цифровой системой управления огнем, а также новыми системами связи. Заявленная дальность стрельбы достигает 40000 метров. На Украине проводись испытания таких боеприпасов, но выпуск их пока организовать не удалось.

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Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
АвтоКрАЗ
ГАЗ Группа
КБМ
КрАЗ-6322
ХКБМ Морозова
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