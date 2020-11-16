Украинская оборонка пересадила «Грады» на КрАЗ

Украинской промышленности понадобилось 5 лет, чтобы довести до серийного производства местную версию БМ-21 «Град» - РСЗО «Верба».

Как сообщает «Український мілітарний портал», сообщает РГ, в настоящее время решается вопрос об изготовлении первой партии такой техники.

Информация о завершении разработки Харьковским конструкторским бюро машиностроения этой 122-мм реактивной системы залпового огня была обнародована в декабре 2015 года.

Главное внешнее отличие состояло в том, что вместо традиционного вездехода семейства «Урал» пусковая установка смонтирована на КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 и пятиместной кабиной. Масса составляет около 20 000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 85 км/ч.

Еще одной особенностью данной системы является наличие транспортно-заряжающей машины, которая перевозит 80 реактивных снарядов и способна снарядить боекомплектом пакет с направляющими за 10 минут.

«Верба» снабжена цифровой системой управления огнем, а также новыми системами связи. Заявленная дальность стрельбы достигает 40000 метров. На Украине проводись испытания таких боеприпасов, но выпуск их пока организовать не удалось.