Наши в Ла-Манше

Большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» прошёл самую узкую часть пролива Ла-Манш (пролив между Британией и Францией) - Па-де-Кале по пути в Северное море, сообщила пресс-служба флота.

Перед проходом проливной зоны личный состав корабля провел тренировку по безопасности плавания при интенсивном судоходстве и неблагоприятных гидрометеорологических условиях, говорится в сообщении Северного флота.

«Ранее корабль провёл пополнение запасов топлива от среднего морского танкера «Академик Пашин» во время стоянки в международных водах залива Сены. Заправка корабля была выполнена со строгим соблюдением мер экологической безопасности при передаче топлива», - говорится в сообщении.

«Вице-адмирал Кулаков» в сопровождении танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Алтай» неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. По маршруту перехода в Атлантике моряки успешно преодолели серьёзный шторм, сообщил флот.