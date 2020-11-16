Есть авиадвигатель, работающий на чистом биотопливе

Британская компания Rolls-Royce проведет первые стендовые испытания авиационного двигателя UltraFan работой на биотопливе.

Во время испытаний двигателю будет подаваться неразбавленное биотопливо, которое, по оценке разработчика, позволяет сократить выбросы углекислого газа по меньшей мере на 75 процентов по сравнению с обычным авиакеросином, сообщает компания.

Для испытаний авиационного двигателя UltraFan будет использоваться авиационное биотопливо, изготовленное американской компанией World Energy. Целью испытаний станет подтверждение работоспособности перспективной авиационной установки на неразбавленном биотопливе. Другие подробности предстоящих испытаний двигателя пока не раскрываются.

Согласно проекту, двигатель UltraFan с ультравысокой степенью двухконтурности будет потреблять по меньшей мере на 25 процентов меньше топлива, чем авиационные установки семейства Trent, устанавливаемые на современные самолеты. Степень двухконтурности силовой установки составит 15:1. Газогенератор двигателя UltraFan будет обеспечивать степень сжатия 70:1.

УНИАН отмечает, что отличительной чертой UltraFan станет полное отсутствие турбины низкого давления, хотя в целом конструкция будет допускать ее установку, если заказчику потребуется привод дополнительных навесных агрегатов. Кроме того, силовая установка получит полностью композиционный вентилятор с изменяемым шагом.