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РИА Новости

Из-за России и Китая. Япония планирует усилить боевую авиацию

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Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Sutton

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. Япония планирует увеличить количество истребителей, состоящих на вооружении, из-за трехкратного преимущества со стороны России и Китая в этом отношении. Об этом заявило Министерство обороны страны.

Как сообщает телеканал NHK, представитель военного ведомства объяснил это тем, что у Китая и России "в три раза больше истребителей". Также в Японии планируют занять лидирующие позиции при разработке новых истребителей совместно с другими странами в целях уменьшения расходов бюджета.

На вооружении у Японии сейчас находятся истребители F-2.

Ранее радио Sputnik сообщало, что китайское издание рассказало о кошмарном для Запада новом российском оружии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
F-2
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