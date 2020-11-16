Из-за России и Китая. Япония планирует усилить боевую авиацию

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. Япония планирует увеличить количество истребителей, состоящих на вооружении, из-за трехкратного преимущества со стороны России и Китая в этом отношении. Об этом заявило Министерство обороны страны.

Как сообщает телеканал NHK, представитель военного ведомства объяснил это тем, что у Китая и России "в три раза больше истребителей". Также в Японии планируют занять лидирующие позиции при разработке новых истребителей совместно с другими странами в целях уменьшения расходов бюджета.

На вооружении у Японии сейчас находятся истребители F-2.

Ранее радио Sputnik сообщало, что китайское издание рассказало о кошмарном для Запада новом российском оружии.